À Aguemoune, village natal de la famille Zidane, les habitants éprouvent une fierté intense tout en faisant face à l'exode rural et à la misère économique.

Les rues escarpées du hameau d' Aguemoune, situé dans la commune de Boukhelifa, sont souvent désertes, parcourues uniquement par des poules en liberté. À plus de 200 kilomètres à l'est d'Alger, ce village enclavé de Kabylie incarne un paradoxe poignant : une fierté locale intense pour Zinedine Zidane mêlée à une désolation quotidienne face au vide démographique.

Exode rural et solitude du village d'Aguemoune

Presque frustré par l'absence de vie, Madjid, un habitant qui fait figure d'exception, accueille les visiteurs avec une chaleur humaine rare. La quasi-totalité de la population a quitté les lieux pour fuir le chômage et la misère, s'installant dans les villes ou à l'étranger. Il ne reste qu'une vingtaine de résidents permanents, rendant toute interaction sociale extrêmement difficile.

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Pourtant, l'attachement au footballeur légendaire reste profondément ancré. Madjid affirme avec fierté que chacun connaît tout de lui, malgré l'ignorance totale sur la personne qui s'entretient avec lui. Cette dévotion persiste malgré le silence assourdissant qui règne dans les rues du bourg, où les volets des maisons restent fermés la majeure partie du temps.

L'héritage familial et la mémoire de Smaïl Zidane

Pour Madjid, cet attachement n'est pas seulement superficiel ; il s'agit d'une histoire intime liée aux origines familiales. Il se remémore Smaïl, le grand-père de Zinédine Zidane, qui venait trois ou quatre fois par an à Aguemoune lorsque sa santé le lui permettait. Ces visites créaient des liens forts avec la communauté locale avant que la modernité et l'exode ne changent la donne.

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Les anecdotes circulent encore, comme celle des chaises fabriquées avec des techniques traditionnelles, que Madjid désigne avec émotion. Le thermomètre avoisine les 30 degrés en novembre, une chaleur anormale qui contraste avec l'atmosphère mélancolique du lieu. Un malinois monte la garde derrière le portail de Madjid, symbolisant peut-être la protection d'un héritage menacé par l'oubli.

La persistance de l'admiration malgré l'éloignement

La phrase prononcée sur la crête de la colline, affirmant qu'on ne peut rater ne serait-ce qu'un seul match, résonne comme un cri de ralliement. Elle prouve que la connexion émotionnelle avec la légende du football transcende les distances géographiques et les difficultés matérielles. Madjid, les yeux brillants, incarne cette admiration qui se dispute aux réalités dures de la vie quotidienne.

Alors que le monde entier suit les exploits de Zinédine Zidane ou de ses descendants sur les terrains internationaux, Aguemoune reste un village fantôme, gardien silencieux des racines. Cette dualité entre la gloire internationale et la détresse locale souligne l'impact complexe de la réussite sportive sur les communautés d'origine.