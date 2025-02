Zinedine Zidane Investit dans un Nouveau Centre Sportif à Toulouges

L'ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, continue de développer ses activités en ouvrant un quatrième centre sportif Z5 à Toulouges, dans les Pyrénées-Orientales. Ce nouveau complexe, financé à hauteur de 5 millions d'euros par Zidane et ses proches, comprendra des terrains de foot à 5, des courts de padel et un espace dédié aux sports et loisirs. Le choix de Toulouges est stratégique, notamment en raison de sa proximité avec l'Espagne, l'autoroute A9 et les zones économiques locales.

En attendant son éventuelle arrivée à la tête de l'équipe de France, Zinedine Zidane continue de développer ses activités. Le coach de 52 ans, pressenti pour succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, va ouvrir l'an prochain son quatrième centre sportif Z5. Selon L'Indépendant, l'ancien entraîneur du Real Madrid, sans poste depuis l'été 2021, a décidé d'investir 5 millions d'euros avec ses proches pour financer l'ouverture d'un complexe dans les Pyrénées Orientales.

Le centre flambant-neuf sera basé à Toulouges, une commune limitrophe de Perpignan, qui compte moins de 10 000 habitants. Il comprendra des terrains de foot à 5 et des courts de padel. Un espace sports et loisir France 98 est également prévu. La localité de Toulouges a été choisie pour sa proximité avec l'Espagne, l'autoroute A9 et les zones économiques Naturopole et Grand Saint-Charles. Le quatrième Z5 après Istres, Aix-en-Provence et Turin Il s'agit d'un 'véritable lieu de vie où se concentreront les activités sportives de prédilection de Zinedine Zidane', résume L'Indépendant. Le lancement de ce nouveau Z5 interviendra vingt ans après la retraite de joueur de l'ancien n°10 des Bleus. Le champion du monde 1998, passé par Cannes, Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid, a déjà lancé trois centres du même type, à Istres, Aix-en-Provence et Turin (Italie)





