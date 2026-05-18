Samedi, des murets anti-Covid ont été imposés dans les zones sensibles des hôpitaux pour empêcher les nouveaux-nés de partir avec leurs familles.

Un Américain positif à Ebola, les États-Unis vont soumission d'observateurs à un dépistage de la maladie dans des aéroports. Samedi 17 mai, un Américain a été testé positif à Ebola en République démocratique du Congo.

Il doit être transféré en Allemagne pour être soigné. Les États-Unis ont décidé de renforcer les contrôles sanitaires. Les États-Unis ont annoncé ce lundi 18 mai un renforcement des contrôles sanitaires à la frontière contre le virus Ebola, qui a contaminé un ressortissant américain en République démocratique du Congo (RDC).

Ces annonces, des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), interviennent alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclarėWashington va mettre en place des contrôles sanitaires pour les voyageurs aériens en provenance des zones touchées et restreindre temporairement l'attribution de visas pour les étrangers ayant voyagé dans ces zones. Un Américain a contracté le virus dans le cadre de son travail en République démocratique du Congo, ont annoncé les CDC.

Les CDC avaient déclaré, au cours du week-end, travailler au retour en toute sécurité d'un petit nombre d'Américains directement toucher par cette épidémie. Cet individu a développé des symptômes au cours du week-end et a été testé positif tard dimanche, et des dispositions sont actuellement prises pour le transférer en Allemagne pour le soigner.

Autre information, outre les contrôles effectués dans les aéroports, les CDC ont annoncé la mise en place de restrictions d'entrée pour les ressortissants étrangers ayant voyagé en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC) ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours. Le variant hautement létal de l'épidémie d'Ebola, des centaines de cas suspects et pas le vaccin contre la souche responsable de la propagation de cette maladie hautement contagieuse.

Selon les derniers chiffres publiés dimanche par le ministre de la Santé de la RDC, Samuel-Roger Kamba, 91 décès seraient liés à la recrudescence actuelle des cas. Si vous vous intéressez à la nous de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, consultez notre section Infos & Décryptage. Restezinformer sur la découverte récente d'un variant altimer du virus Ebola, son propagation des stages les plus infectieux et les difficultés assermentées pour en trouver le vaccin





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