Zendure propose une solution tout-en-un pour produire, stocker et optimiser l'énergie solaire

Zendure a présenté sa nouvelle gamme SolarFlow Mix, qui vise à démocratiser l'énergie solaire pour les foyers. Cette gamme propose des solutions faciles à installer et accessibles à tous, conçues pour répondre aux besoins de différents usages résidentiels.

Zendure propose une solution tout-en-un pour produire, stocker et optimiser sa propre énergie solaire avec sa nouvelle gamme SolarFlow Mix. Cette gamme vise à démocratiser l' énergie solaire pour les foyers, en proposant des solutions faciles à installer et accessibles à tous.

Les modèles SolarFlow 4000 Mix AC+, SolarFlow 3000 Mix AC+ et SolarFlow 4000 Mix Pro sont conçus pour répondre aux besoins de différents usages résidentiels, notamment les foyers équipés d'une installation photovoltaïque en toiture et les habitations compactes. Chaque appareil réunit un système de stockage haute performance et une gestion intelligente de l'énergie, permettant de récupérer l'électricité solaire par raccordement direct à des panneaux photovoltaïques ou via le courant produit par une installation solaire existante.

La puissance de sortie atteint 4 000 W, permettant de faire tourner simultanément plusieurs appareils énergivores. Le SolarFlow 4000 Mix Pro est équipé d'une entrée solaire de 13 000 W, avec deux entrées photovoltaïques DC de 4 000 W chacune, et d'un port PV-IN AC dédié de 5 000 W pour connecter directement l'onduleur d'une installation solaire existante.

Le système embarque 8 kWh de capacité de base de stockage et peut ajouter des batteries supplémentaires jusqu'à 50 kWh de capacité totale. La technologie LiFePO4 utilisée est reconnue pour sa longévité, avec une durée de vie pouvant atteindre 10 000 cycles et une durée d'usage théorique pouvant avoisiner 15 ans





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