Découvrez les promotions Zendure sur les batteries SolarFlow AC+ ce Black Friday. Des solutions de stockage compatibles pour réduire sa facture d'électricité jusqu'à 91% en hiver.

Face à la remontée inévitable des factures d'électricité lors de l'arrivée de l'hiver, l'entreprise Zendure lance une opération commerciale spécifique pour le Black Friday. Cette initiative vise à démocratiser le stockage de l'énergie domestique grâce à des tarifs réduits sur sa gamme de batteries SolarFlow AC+. L'objectif est d'offrir aux ménages français des outils concrets pour maîtriser leur consommation et protéger leur budget contre la volatilité des tarifs énergétiques.

Stratégie de prix sur la gamme SolarFlow AC+

La marque a annoncé des baisses significatives sur ses trois modèles phares de la série SolarFlow AC+. L'entrée de gamme, la SolarFlow 1600 AC+, est proposée à partir de 839 €, ce qui constitue une réduction de 200 €, soit un pourcentage de remise de 8 % par rapport au prix initial. Les clients bénéficient également de l'offre d'un compteur intelligent 1CT-S, dont la valeur marchande est de 84,99 euros, ainsi que d'une assurance transport renforcée incluses sans frais supplémentaires.

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Pour les foyers souhaitant une capacité intermédiaire, la SolarFlow 2400 AC+ affiche une promotion plus agressive. Le prix passe de 1 279 euros à 839 euros, représentant une économie de 440 euros sur la facture finale, correspondant à une décote de 34 %. Comme pour l'entrée de gamme, l'envoi d'un compteur intelligent 1CT-S est prévu pour optimiser la gestion de l'énergie en temps réel. Cette batterie possède une alimentation de secours hors réseau, permettant de maintenir l'électricité chez les utilisateurs lors des coupures de courant.

Le modèle haut de gamme, la SolarFlow 4000 Mix AC+, concentre l'essentiel de l'offre avec une réduction drastique de 43 %. Le prix initial de 1 678 euros est ramené à 839 euros, soit une baisse de 719 euros. Pour cette offre, Zendure propose l'ajout d'une multiprise connectée 6-en-1 pour un euro supplémentaire. Ce modèle se distingue par sa fonctionnalité de démarrage autonome, ou "black start", capable d'alimenter l'intégralité de la maison de manière indépendante en cas de panne de réseau public.

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Compatibilité technique et intégration aux installations existantes

L'architecture de ces batteries repose sur une connectivité AC conçue pour s'intégrer aux installations photovoltaïques déjà en place, sans nécessiter le remplacement des panneaux solaires ou de l'onduleur existant. La SolarFlow 4000 Mix AC+ se raccorde via son port dédié PV-IN AC, qui accepte une puissance entrante jusqu'à 5 kW. Cette technologie garantit une large compatibilité avec les grandes marques d'onduleurs présentes sur le marché européen, telles que Huawei, SMA, Fronius, SolarEdge, Enphase et Sungrow.

La sortie AC continue est configurée par défaut à 4 000 watts, offrant une puissance bien supérieure à la configuration standard limitée à 800 watts. Cette capacité permet de faire fonctionner simultanément plusieurs équipements énergivores domestiques, tels qu'un four électrique, un lave-linge ou un lave-vaisselle, sans risquer de surcharger le système. La batterie peut aussi fournir 4 000 watts tant en charge qu'en décharge, assurant une gestion fluide de l'énergie entre la production solaire et la consommation résidentielle.

En situation d'urgence, la fonction de démarrage autonome de la SolarFlow 4000 Mix AC+ délivre une puissance hors réseau pouvant atteindre 3 680 watts, que ce soit en entrée ou en sortie. Ce mécanisme permet à l'habitation de rester autonome énergétiquement pendant les interruptions de courant. Pour la SolarFlow 2400 AC+, bien que n'ayant pas le black start, elle dispose tout de même d'une alimentation de secours hors réseau efficace pour assurer une continuité de service partielle ou totale selon les besoins des utilisateurs.

Intelligence artificielle et gestion énergétique avancée

Au cœur de la stratégie de stockage se trouve l'intelligence artificielle ZENKI, développée par Zendure. Ce système analyse les données tarifaires en temps réel pour recharger la batterie pendant les heures creuses où l'électricité est la moins chère, puis la décharge lorsque les prix du marché augmentent. Cette optimisation automatisée permet de maximiser les gains financiers tout en réduisant l'empreinte carbone du foyer en privilégiant l'autoconsommation de l'énergie solaire produite localement.

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La plateforme de gestion énergétique HEMS (Home Energy Management System) complète cette architecture en permettant aux utilisateurs de piloter jusqu'à six appareils domestiques depuis un même compte utilisateur. Cette centralisation simplifie le suivi de la consommation et facilite l'ajustement des habitudes de vie pour réduire le gaspillage. La connectivité du système est flexible, supportant le Wi-Fi, le Bluetooth, le LAN, ou la connexion filaire RS485, cette dernière étant recommandée pour une stabilité maximale des échanges de données.

La fiabilité à long terme est garantie par le système de protection ZenGuard. Les fabricants annoncent une durée de vie estimée à 15 ans et une garantie couvrant 10 ans, avec une capacité à supporter 10 000 cycles complets de charge et de décharge sans dégradation notable des performances. Ces caractéristiques techniques visent à rassurer les consommateurs sur l'investissement initial, en assurant un retour sur investissement durable sur plusieurs années d'utilisation intensive.

Impact économique estimé pour les foyers équipés

Les simulations de Zendure indiquent que la SolarFlow 4000 Mix AC+, avec sa capacité de base de 8 kWh extensible jusqu'à 50 kWh via six batteries additionnelles de 7 kWh, est idéale pour les foyers de trois personnes consommant environ 5 000 kWh par an. Pour ce profil de consommation, typique d'une maison mitoyenne ou d'une villa compacte, le système permet de récupérer le surplus solaire produit en journée pour le réutiliser le soir.

L'application concrète de cette technologie pourrait permettre à un tel foyer de réduire sa facture d'électricité annuelle de près de 91 %. Cela se traduit par des économies potentielles de 1 250 euros par an, un gain financier considérable qui compense rapidement le coût d'acquisition de la batterie. La SolarFlow 4000 Mix AC+ s'accompagne également d'un compteur intelligent 1CT-S offert, essentiel pour piloter l'autoconsommation en temps réel, et d'une assurance transport renforcée. L'achat de deux ou trois unités déclenche respectivement l'attribution d'un Powerhub monophasé ou triphasé, bien que cet équipement ne soit pas expédié automatiquement et doive être demandé via l'application Zendure après réception.