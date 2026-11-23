Profitez du Black Friday pour économiser sur la facture EDF avec les batteries solaires Zendure. Découvrez les offres SolarFlow et l'optimisation du coup du kWh.

À l'approche des mois froids, la stratégie d'autoconsommation s'impose comme une nécessité économique cruciale pour les ménages français confrontés à la hausse des coûts énergétiques et à la pression des jours rouges de l'offre EDF Tempo. Zendure, spécialiste reconnu du stockage d'énergie, capitalise sur cette dynamique en lançant une série d'offres promotionnelles exceptionnelles durant la période du Black Friday. Ces promotions ciblent spécifiquement sa gamme de batteries solaires SolarFlow, conçues pour lisser la consommation entre la production photovoltaïque diurne et les pics de tarification hivernaux.

Offres Black Friday et Réductions sur la Gamme SolarFlow

Pour maximiser l'impact de ces économies, Zendure réduit significativement les tarifs de ses solutions de stockage à partir du 2 novembre jusqu'au 7 décembre. Le modèle phare SolarFlow 2400 Pro, équipé de quatre panneaux solaires de 500 W chacun, bénéficie d'une remise exceptionnelle de 880 euros, permettant d'accéder à cette technologie pour seulement 839 euros. Cette initiative répond directement aux besoins de sécurisation du budget électrique face à la baisse de l'ensoleillement et à l'augmentation des besoins en chauffage.

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Principe du Couplage AC et Gestion Intelligente

Les batteries SolarFlow 2400 AC+ et SolarFlow 1600 AC+ fonctionnent selon un principe technique nommé couplage AC, qui ne nécessite aucune modification structurelle des installations électriques existantes. Ces appareils se connectent directement au circuit électrique domestique, captant ainsi l'électricité produite par les panneaux solaires via leur onduleur pour la stocker en cas de surplus. Cette architecture permet à la batterie d'interagir avec les principales marques d'onduleurs du marché, offrant une flexibilité d'intégration rapide pour les propriétaires déjà équipés.

Le SolarFlow 2400 AC+ intègre une capacité de stockage de 2,4 kWh et peut restituer jusqu'à 2 400 watts de puissance. Cette performance permet de couvrir une part substantielle de la consommation résidentielle, même lorsque plusieurs appareils électroménagers fonctionnent simultanément. Cependant, la sortie vers la maison est initialement limitée à 800 watts par défaut de sécurité. Pour débloquer la puissance totale de 2 400 watts, il est impératif de faire vérifier le circuit de raccordement par un professionnel électricien qualifié.

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Optimisation Tarifaire et Intégration des Jours Rouges

La valeur ajoutée de ces solutions réside dans leur capacité à arbitrer les charges et les décharges en fonction de paramètres dynamiques incluant les prévisions météorologiques et les habitudes de consommation. Le SolarFlow 2400 AC+ est proposé à 839 euros, incluant un compteur intelligent 1CT-S offert gratuitement. Ce dispositif mesure précisément les échanges d'électricité avec le réseau public, permettant à la batterie de se charger uniquement lorsque la production solaire excède la consommation immédiate.

Ce système gère également l'arbitrage tarifaire en utilisant les Heures Creuses pour recharger la batterie, réduisant ainsi les dépenses lors des Heures Pleines. Pour les abonnés à l'offre Tempo d'EDF, l'économie devient critique lors des jours Rouges, où le prix du kilowattheure reste au plus haut jusqu'à 22 heures du soir. La batterie prend alors le relais pour alimenter le foyer, évitant la consommation directe depuis le réseau au tarif maximal et générant des économies substantielles sur le long terme.

Extensions de Capacité et Solutions pour Toitures

Le modèle SolarFlow 1600 AC+ propose une variante originale en s'associant à la batterie d'extension AB2000L. Cette configuration double la capacité de stockage, passant de 1,92 kWh à 3,84 kWh, et augmente la puissance de restitution à 1 600 watts. Cette offre est vendue 1 678 euros au lieu d'un prix de référence de 2 597 euros, soit une réduction de 719 euros. Le pack inclut également la multiprise Power Strip Cube 6-en-1 pour un supplément modique de 1 euro.

Pour les installations solaires en toiture plus importantes, le SolarFlow 4000 Mix AC+ offre une capacité de stockage étendue à 8 kWh. Son entrée dédiée permet un raccordement direct à un onduleur photovoltaïque monophasé existant. Monté sur roulettes et intégrant son propre onduleur de 4 kW, il est actuellement proposé à 2 399 euros au lieu de 2 599 euros, avec le compteur intelligent 1CT-S et une assurance d'expédition renforcée incluses. Cette solution permet de couvrir une plus grande part de la consommation lorsque plusieurs appareils gourmands sont en marche.

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Compatibilité Réseau et Solutions de Repli

Zendure élargit son écosystème en proposant des hubs de gestion énergétique avancés pour les installations complexes. L'achat de deux unités de SolarFlow 2400 Pro ou SolarFlow 4000 Mix AC+ bénéficie d'un PowerHub monophasé, tandis que l'achat de trois unités inclut un PowerHub triphasé. Installés par un électricien certifié, ces boîtiers permettent aux batteries de prendre automatiquement le relais sur les circuits raccordés en cas de coupure de courant, assurant ainsi une continuité de service électrique essentielle.

Enfin, le SolarFlow 2400 Pro demeure une solution idéale pour les nouveaux entrants dans le solaire, grâce à ses quatre entrées MPPT qui connectent directement les panneaux solaires. La batterie agissant comme onduleur, l'installation est simplifiée sans besoin d'équipement séparé. Avec ses 2,4 kWh de stockage initial, extensibles jusqu'à 16,8 kWh par empilement de modules additionnels, ce système offre une évolutivité complète pour anticiper l'évolution des besoins énergétiques futurs des ménages français.