Zelensky Prépare des Concessions Territoriales et Vise un Partenariat Commercial avec les États-Unis

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tout en affirmant son refus de céder son pays aux forces russes, laisse entendre qu'il pourrait être prêt à des concessions territoriales. Il insiste sur l'importance du soutien américain et propose un partenariat commercial avec les États-Unis pour la reconstruction de l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky , tout en refusant de céder son pays aux forces russes, laisse entendre qu'il pourrait être prêt à concéder certaines terres. Dans une interview récente, il a déclaré que toutes les régions ukrainiennes étaient importantes et qu'il n'y avait pas de priorités pour le territoire à récupérer.

Cependant, il a mentionné sa volonté de discuter de concessions territoriales, notamment en ce qui concerne les territoires détenus par l'Ukraine depuis six mois dans la région russe de Koursk. Zelensky n'a pas précisé quelles terres occupées par la Russie Kiev souhaiterait en retour. Le soutien américain reste vital pour Zelensky, qui affirme que des garanties de sécurité européennes sans la participation des États-Unis ne seraient pas crédibles. Il a exprimé son méfiance envers les forces de l'ONU ou d'autres organisations similaires, estimant qu'elles n'avaient jamais réellement apporté d'aide. Zelensky a insisté sur l'importance d'une garantie de sécurité américaine pour l'Ukraine. L'Ukraine, selon Zelensky, est prête à collaborer avec ses partenaires pour la reconstruction du pays, ouvrant des opportunités d'investissement dans les ressources naturelles du pays. Il a déclaré qu'il avait présenté cette idée à Donald Trump lors de leur rencontre à New York en septembre et qu'il prévoyait de revenir avec un plan plus détaillé. Zelensky envisage également de rencontrer le vice-président américain, J.D. Vance, ainsi que l'émissaire spécial américain sur l'Ukraine, Keith Kellogg, et le secrétaire d'État, Marco Rubio, lors de la conférence sur la sécurité de Munich





LePoint / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

UKRAINE RUSSIE ZELENSKY CONCEDER TERRITOIRE AMERIQUE PARTENARIAT COMMERCIAL RECONSTRUCTION CONFERENCE DE MUNICH

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ukraine : Zelensky répond à Trump et appelle les États-Unis à investir dans les terres raresLe président ukrainien estime que son pays était prêt à recevoir des «investissements d’entreprises américaines» dans ses terres rares, des métaux très utilisés dans l’électronique.

Lire la suite »

Volodymyr Zelensky invite les Etats-Unis à investir dans les terres rares ukrainiennesCherchant à assurer la pérennité du soutien américain face à l’ennemi russe, le président ukrainien ouvre la porte à une exploitation de ces ressources stratégiques.

Lire la suite »

États-Unis : Joe Biden retire Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorismeJoe Biden espère que cette décision motivera Cuba à procéder à la libération de prisonniers politiques, avant même la prestation de serment de Donald Trump lundi prochain.

Lire la suite »

États-Unis retirent Cuba de la liste des États sponsors du terrorismeJoe Biden a annoncé le retrait de Cuba de la liste des États sponsors du terrorisme. Cette décision, qui inverse une mesure de 2017 imposant des sanctions aux militaires cubains, pourrait avoir un impact positif sur l'économie cubaine.

Lire la suite »

Les États-Unis imposent des sanctions à la Colombie après le refus d'accueil de migrantsLe président américain Donald Trump a annoncé dimanche une série de sanctions contre la Colombie suite à la décision du président colombien Gustavo Petro de refuser l'accueil de migrants expulsés par les États-Unis. Ces sanctions comprennent des droits de douane, la suspension de la délivrance de visas et des restrictions d'entrée pour les responsables du gouvernement colombien et les ressortissants colombiens.

Lire la suite »

Ukraine Prête à Échanger des Territoires pour la PaixLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il était prêt à envisager un échange territorial avec la Russie dans le cadre de négociations de paix médiées par les États-Unis. Cette proposition survient alors que l'Ukraine fait face à des avancées russes dans l'est du pays. Zelensky a également réaffirmé l'importance du rôle des États-Unis dans la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe.

Lire la suite »