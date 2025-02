Zelensky Prêt à un Échange de Territoire avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à échanger des territoires avec la Russie dans le cadre de potentielles négociations de paix. Cette proposition survient après des déclarations de Donald Trump sur l'ukrainisation de l'Ukraine et l'arrivée prochaine en Ukraine de l'émissaire spécial de Trump, Keith Kellogg, pour préparer un plan de paix.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l' Ukraine était prête à un échange de territoires avec la Russie . Cette proposition intervient quelques heures après les déclarations de Donald Trump , qui estime qu'il n'est pas impossible d'imaginer l' Ukraine devenir « russe un jour ». Vendredi, une rencontre entre le vice-président américain JD Vance et le président ukrainien est prévue à la conférence sur la sécurité de Munich.

Donald Trump a également annoncé lundi la prochaine visite en Ukraine de son émissaire spécial, Keith Kellogg, chargé de préparer un plan pour mettre fin au conflit, trois ans après l'invasion lancée par la Russie. \L'échange de territoires évoqué par le président ukrainien pourrait s'inscrire dans le cadre de négociations de paix potentielles sous l'égide des États-Unis. En effet, le président ukrainien estime que l'Europe seule manquerait de capacité à assurer sa sécurité. \Si le président américain Donald Trump parvient à réunir l'Ukraine et la Russie autour d'une table de négociation, « nous échangerions un territoire contre un autre », a affirmé Volodymyr Zelensky dans une interview accordée au quotidien britannique The Guardian. Il a cependant ajouté qu'il ne savait pas quel territoire Kiev demanderait en retour. « Je ne sais pas, nous verrons. Mais tous nos territoires sont importants, il n'y a pas de priorité », a-t-il déclaré. « Des voix s'élèvent pour dire que l'Europe pourrait offrir des garanties de sécurité sans les Américains et je dis toujours non », a également déclaré le chef de l'État ukrainien. « Les garanties de sécurité sans l'Amérique ne sont pas de véritables garanties de sécurité », a-t-il poursuivi. Dans les colonnes du Guardian, le président ukrainien se dit prêt à négocier, mais précise vouloir le faire « en position de force ».





