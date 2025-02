Zelensky Prêt à Échanger des Territoires avec la Russie pour la Paix

L'interview de Zelensky au Guardian révèle sa volonté d'échanger des territoires avec la Russie dans le cadre de négociations de paix. Il souligne l'importance du soutien américain et s'attend à une rencontre fructueuse avec le vice-président américain à Munich.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa volonté mardi d'échanger des territoires avec la Russie dans le cadre de négociations de paix potentielles, menées sous l'égide des États-Unis . Cette déclaration intervient dans un contexte favorable, marqué par la libération récente d'un Américain par Moscou.

« Les garanties de sécurité sans l'Amérique ne sont pas de vraies garanties », a déclaré Zelensky au quotidien britannique The Guardian, soulignant l'importance du soutien américain pour la sécurité de son pays. Zelensky a déclaré qu'en cas de médiation réussie par le président américain Donald Trump, l'Ukraine serait prête à échanger un territoire contre un autre, sans toutefois préciser quel territoire Kiev souhaiterait obtenir en retour. Il a également insisté sur l'incapacité de l'Europe à garantir seule la sécurité de l'Ukraine.Cette annonce intervient alors que Zelensky doit rencontrer le vice-président américain J.D. Vance lors de la conférence sur la sécurité de Munich, en Allemagne, vendredi. L'émissaire spécial américain sur l'Ukraine, Keith Kellogg, et le secrétaire d'État Marco Rubio seront également présents à cette rencontre. Donald Trump s'est engagé à mettre fin rapidement au conflit en Ukraine, y compris en exerçant des pressions sur Kiev, qui a reçu des milliards de dollars d'aide militaire de Washington sous son prédécesseur démocrate Joe Biden.Le président américain a exprimé mardi son espoir que la libération de Marc Fogel, un Américain de 63 ans condamné à 14 ans de prison pour possession de drogue, marque le début d'une nouvelle ère de coopération pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Parallèlement, Donald Trump a évoqué l'hypothèse que l'Ukraine pourrait devenir « russe un jour », soulignant la nécessité d'une compensation financière pour l'aide américaine jusqu'à présent apportée à Kiev.Le Kremlin a salué ces déclarations comme une reconnaissance de la « réalité », affirmant que « le fait qu'une part significative de l'Ukraine veuille devenir la Russie et soit déjà devenue la Russie, c'est une réalité ». En référence aux annexions de quatre régions ukrainiennes revendiquées mais non intégralement contrôlées par Moscou à l'automne 2022.Kiev reste fortement opposée à toute résolution du conflit qui ne comprendrait pas des engagements militaires fermes, tels qu'une adhésion à l'OTAN ou le déploiement de troupes de maintien de la paix. Selon Kiev, un tel accord ne ferait que permettre au Kremlin de préparer une nouvelle offensive. Le président russe Vladimir Poutine exige que l'Ukraine dépose les armes, cède les territoires revendiqués par Moscou et renonce à rejoindre l'OTAN pour qu'un dialogue soit possible. Kiev rejette ces conditions, qui équivalent à une reddition. Face à l'incertitude concernant la pérennité de l'aide américaine, l'Ukraine voit depuis un an l'armée russe progresser sur son territoire, malgré de lourdes pertes, face à des troupes ukrainiennes moins nombreuses et manquant d'armements.





Midilibre

Ukraine Russie Zelensky Trump Négociations Paix États-Unis Sécurité OTAN

France Dernières Nouvelles, France Actualités

