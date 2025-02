Zelensky met en garde les Occidentaux contre les intentions de Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde jeudi les Occidentaux contre les intentions réelles de Vladimir Poutine, appelant à « arrêter » la Russie avant toute discussion de paix. Cette mise en garde intervient malgré les affirmations de Donald Trump, selon lesquelles le président russe « veut la paix ». Les Européens ont réagi avec prudence, refusant de voir s'ouvrir des négociations sur l'Ukraine sans leur participation.

\Les Européens, pris de court par l'annonce d'un premier entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur le conflit ukrainien, ont multiplié les réactions, refusant de voir s'ouvrir des négociations sur l'Ukraine sans leur participation. Donald Trump a déclaré à la presse jeudi que Vladimir Poutine « veut la paix » et a annoncé une réunion à Munich vendredi entre « de hauts responsables de Russie, d’Ukraine et des Etats-Unis ». La Maison Blanche, contactée par l'AFP, n'a fourni aucune précision supplémentaire.\Kiev a rétorqué qu'il ne souhaitait pas y participer. « Une position commune convenue (avec les alliés de Kiev) doit être sur la table pour une conversation avec les Russes (...) Pour le moment, il n’y a rien sur la table. Des discussions avec les Russes ne sont pas envisagées », a déclaré à la presse Dmytro Lytvyn, conseiller du président ukrainien. Plus tôt dans la journée, sur X, Volodymyr Zelensky avait déclaré avoir « mis en garde les dirigeants internationaux sur la confiance à accorder aux déclarations de Poutine disant être prêt à mettre fin à la guerre ». Le Kremlin a affirmé qu'il n'y avait pour le moment aucune décision sur la date de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine et que cela pourrait « prendre des mois ». Avant de concéder que l'Ukraine participerait aux pourparlers de paix « d’une manière ou d’une autre ».\« Arrêter Poutine » est la priorité pour Zelensky. « Et ce n’est qu’après ces réunions, après l’élaboration d’un plan pour arrêter Poutine, que je pense qu’il sera juste de parler aux Russes », a-t-il ajouté. Les Européens ont souligné que seules de réelles négociations impliquant l’Ukraine et l’UE permettraient de parvenir à une paix véritable sur le continent. « Une paix qui serait une capitulation » serait « une mauvaise nouvelle pour tout le monde », a averti le président français Emmanuel Macron dans une interview au Financial Times parue vendredi. « La seule question à ce stade, c’est : est-ce que de manière sincère, durable, soutenable, le président Poutine est prêt à un cessez le feu sur cette base-là », a-t-il relevé.\Antonio Costa, le président du Conseil européen, a également mis en garde contre une paix ne se limitant à un « simple cessez-le-feu ». Le chancelier allemand Olaf Scholz a mis en garde contre des négociations menant à une victoire russe et à un « effondrement » de l’Ukraine, qui « n’apporteraient pas la paix, au contraire ». « C’est la paix et la stabilité en Europe, et bien au-delà de l’Ukraine, qui seraient mises en danger », a-t-il ajouté. « Ni Yalta 2, ni Minsk 3 » Parmi les lignes rouges tracées par l’administration Trump, les Etats-Unis ont martelé qu’une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN n’était pas réaliste, tout comme un retour de ce pays à ses frontières d’avant 2014, c’est-à-dire avec la Crimée, annexée cette année-là par Moscou. Autant d’annonces qui ont provoqué la satisfaction des dirigeants russes. Antonio Costa, le président du Conseil européen, a déclaré : « Les Russes tentent de prolonger la mentalité post-Yalta, quand une poignée de personnes autour d’une table divisaient le monde » en zones d’influence. Andriï Sybiga, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a réagi à Paris en disant : « Nous ne voulons ni Yalta 2, ni Minsk 3 ». Il faisait également référence aux accords de Minsk de 2014 et 2015, qui avaient abouti à un fragile cessez-le-feu sans mettre fin durablement aux affrontements entre l’armée ukrainienne et des séparatistes soutenus par Moscou dans l’est du pays.\Par la voix du chef du Pentagone Pete Hegseth, Washington a affirmé jeudi à Bruxelles que l'ouverture de ces discussions n'était en rien une « trahison » vis-à-vis de l’Ukraine, évoquant « une paix négociée ». Les Américains ont jugé qu’il appartenait désormais aux Européens d’assurer l’essentiel du soutien à Kiev et qu’il était impératif qu’ils musclent leurs investissements dans la défense.





