Zelensky Joue Ses Dernières Cartes à Munich

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se retrouve isolé face aux initiatives américaines visant à négocier un accord de paix avec la Russie. Acculé sur le front militaire et dépendant du bon vouloir de Donald Trump, Zelensky devra faire des concessions importantes pour avoir une influence sur les décisions américaines à Munich.

Isolé par les récentes initiatives américaines pour négocier un accord de paix avec la Russie , Volodymyr Zelensky risque de devoir jouer ses dernières cartes à Munich pour ne pas être exclu des discussions. À quelques jours des trois ans de l'invasion russe en Ukraine , le président ukrainien se trouve dans une situation délicate. La sécurité internationale, qui a ouvert en Allemagne ce vendredi 14 février, est au cœur de ses préoccupations.

Car après s'être fait court-circuiter par Donald Trump, qui s'est entretenu d'abord avec Vladimir Poutine sur les modalités d'un arrêt du conflit, Zelensky est confronté à un défi majeur: exiger une place à la table des négociations pour avoir une influence suffisante sur les futures décisions de l'administration américaine, qu'il rencontrera pour la première fois ce vendredi dans la capitale bavaroise. Un défi corsé pour le président ukrainien, acculé sur le front militaire et désormais soumis au bon vouloir de Donald Trump, qui semble avoir une vision différente des priorités ukrainiennes. Zelensky, cependant, a assuré que le président américain négociera comme il l'entend. « Trump pourrait dire : il y a des choses qui sont très importantes pour les Ukrainiens que nous aurons peut-être envie de retirer de la table », a-t-il déclaré. Il s'agit notamment de garanties de sécurité de la part des Européens, mais aussi surtout des Américains, avec l'envoi de troupes pour garantir la paix. Et pas une paix à la soviétique, comme certains suggèrent, qui laisserait l'Ukraine vulnérable à de futures agressions. Mais il a surtout assuré que le président américain négociera comme il l'entend. « Trump pourrait dire : il y a des choses qui sont très importantes pour les Ukrainiens que nous aurons peut-être envie de retirer de la table », a-t-il déclaré. Il s'agit notamment de garanties de sécurité de la part des Européens, mais aussi surtout des Américains, avec l'envoi de troupes pour garantir la paix. Et pas une paix à la soviétique, comme certains suggèrent, qui laisserait l'Ukraine vulnérable à de futures agressions.En Allemagne, il s'en est fallu de peu pour que l'administration américaine entre directement dans le vif du sujet en discutant avec des représentants russes. À la veille du sommet, Donald Trump annonçait une rencontre entre des hauts responsables ukrainiens, russes et américains à Munich. « La Russie y sera avec des gens de chez nous. L’Ukraine est d’ailleurs aussi invitée. Je ne sais pas exactement qui représentera chaque pays », a déclaré Trump. Cette initiative a suscité des inquiétudes dans certains pays européens, qui craignent que la position de l'Ukraine ne soit compromise dans les négociations. Les Européens ont également exprimé leur inquiétude quant à l'implication de l'administration américaine dans le conflit, craignant que la paix ne soit instaurée au détriment de l'intégrité territoriale de l'Ukraine





