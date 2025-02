Zelensky Exhorte l'Europe à Renforcer Son Pouvoir Face aux Initiatives Américaines sur l'Ukraine

Le président ukrainien appelle à l’unité européenne face aux négociations américaines avec la Russie sur le conflit ukrainien.

Présent à la Conférence de Sécurité de Munich, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel urgent à ses alliés européens pour qu'ils renforcent leur position et évitent une négociation forcée avec la Russie, menée par les États-Unis sans leur concertation. En ce qui concerne le premier entretien entre les présidents américains et russes, Donald Trump et Vladimir Poutine , Zelensky a exprimé son inquiétude quant à l'absence de dialogue avec l' Europe avant ces discussions.

Il a souligné que le temps où les États-Unis soutenaient l'Europe par simple habitude était révolu et que l'Europe devait désormais faire preuve de force et d'indépendance. Face à ces initiatives américaines jugées précipitées, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à proximité de l'hôtel où se tient la conférence, exprimant leurs inquiétudes face à un rapprochement Trump-Poutine qui pourrait marginaliser l'Europe. Zelensky a également mis en garde contre la volonté de Trump de se entourer uniquement de puissances fortes, rappelant que « Trump n'aime pas les amis faibles, il respecte la force ». Pour le président ukrainien, l'Europe doit prendre conscience de son rôle et peser dans les négociations futures concernant l'Ukraine. Il a insisté sur l'importance d'une concertation européenne, assurant que « sans l'Europe, nous perdons tous ». La menace russe est perçue comme une réalité imminente, Poutine étant incapable d'offrir de garanties de sécurité durables, selon Zelensky. Il craint que Poutine ne cherche à exploiter la situation pour maintenir son pouvoir et que Trump ne soit instrumentalisé par Moscou. Zelensky a également révélé avoir refusé de signer un accord avec les États-Unis concernant des minerais ukrainiens, estimant qu'il ne garantissait pas suffisamment la sécurité de son pays.Le président français Emmanuel Macron a convoqué une réunion des dirigeants européens à Paris lundi prochain, visant à renforcer l'unité européenne face à la situation géopolitique tendue. Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a confirmé sa participation à cette réunion, soulignant l'importance pour l'Europe de montrer son utilité dans un contexte où ses décisions sont contestées par les États-Unis. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a également appelé à l'élaboration d'un plan d'action européen pour l'Ukraine, craignant que l'Europe ne soit exclue des décisions concernant son avenir. Le contexte est marqué par un dialogue indirect entre les États-Unis et la Russie, avec des appels téléphoniques entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et son homologue américain Marco Rubio, visant à une coopération pour le règlement du conflit en Ukraine. Cependant, la situation militaire sur le terrain reste préoccupante, l'armée russe revendiquant samedi la prise d'une nouvelle localité dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.





