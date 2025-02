Zelensky Déclare Besoin de Discussions Supplémentaires pour Accord Minéral Ukrainien-Américain

Le Président ukrainien, Volodimir Zelensky, réclame plus de garanties de sécurité dans l'accord potentiel concernant les minerais ukrainiens avec les États-Unis.

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky , a déclaré samedi lors d'une conférence de presse à Munich que tout accord bilatéral potentiel entre Kyiv et Washington concernant les minerais ukrainiens nécessitait de plus amples discussions. Il a affirmé que l'accord actuel ne fournissait pas de garanties de sécurité suffisantes pour l' Ukraine . « Il n'est pas encore en mesure de protéger nos intérêts », a déclaré Zelensky.

L'Ukraine est prête à conclure un accord pour ouvrir ses vastes ressources minérales, notamment les terres rares, le titane, l'uranium et le lithium, aux investissements américains, en échange de garanties de sécurité face à la Russie.Cependant, Donald Trump, qui n'a pas encore donné d'assurance quant à la durabilité du soutien militaire américain à Kyiv, exige 500 milliards de dollars de terres rares en provenance d'Ukraine et affirme que le soutien de Washington doit être « sécurisé ». Zelensky a exposé les contours d'un accord lors d'une interview accordée à Reuters la semaine dernière, proposant un partenariat mutuellement bénéfique pour développer conjointement ces ressources et non les « brader ».





