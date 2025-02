Zelensky appelle l'Europe à s'armer et à prendre son destin en main

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel à l'Europe à se doter de forces armées solides pour se défendre face à la menace russe. Il a également critiqué l'administration Trump pour son manque de soutien à la sécurité européenne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel impérieux à l' Europe samedi 15 février, exhortant le continent à prendre son destin en main et à se doter de forces armées solides pour se défendre face à la menace russe. Ce plaidoyer intervient alors que l'administration Trump suscite des doutes quant à l'implication des États-Unis dans la sécurité européenne. \ « À partir de maintenant, les choses seront différentes et l' Europe a besoin de s'adapter à cela.

Je crois en l'Europe et je vous exhorte à agir pour votre propre bien », a déclaré Zelensky lors de la Conférence sur la Sécurité de Munich. « L'Amérique n'offrira pas de garanties de sécurité à moins que les propres garanties de l'Europe ne soient solides », a-t-il insisté, prononçant un discours en anglais avant de répondre aux questions des participants. Zelensky a également appelé les États-Unis à se montrer « solidaires » de l'Ukraine « aux côtés de l'Europe », après avoir demandé à ses alliés un plan précis pour régler le conflit avant toute négociation avec Vladimir Poutine. L'exclusion de l'Ukraine et des Européens des discussions, le président américain Donald Trump s'est entretenu mercredi avec son homologue russe pendant 90 minutes au téléphone. Ils ont décidé de lancer des négociations « immédiates » sur l'Ukraine et également convenu de se rencontrer en personne. \ Zelensky a appelé l'Europe à avoir « une politique étrangère unifiée » et « coordonnée » afin que « la fin de la guerre soit notre premier succès commun ». « Pas de décisions sur l'Ukraine sans l'Ukraine, pas de décisions sur l'Europe sans l'Europe », a-t-il poursuivi, estimant que « si nous sommes exclus des négociations concernant notre propre avenir, alors nous perdons tous ». Il a à nouveau accusé la Russie d'avoir frappé vendredi avec un drone l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl, une attaque qu'il considère comme une preuve que la Russie « ne veut pas la paix » et « ne se prépare pas au dialogue ». « Poutine ne peut pas offrir de garanties de sécurité », a déclaré Zelensky, expliquant que « Poutine est un menteur » et que « la Russie a besoin de la guerre pour garder le pouvoir ». Le monde doit être protégé de cela », a poursuivi le dirigeant ukrainien, en affirmant que « Poutine ment, il est prévisible ». En début de soirée vendredi, le vice-président des États-Unis JD Vance et Volodymyr Zelensky ont néanmoins affirmé avoir eu « une bonne conversation ».





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ukraine Russie Sécurité Europe Zelensky Trump Politique Étrangère Confrontation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Comment Donald Trump a tourné le dos à Volodymyr Zelensky sur l’UkraineDonald Trump et Volodymyr Zelensky lors d'une rencontre à l'Élysée, le 7 décembre 2024.

Lire la suite »

Make Europe Great Again: Le Slogan de Trump s'Impose en EuropeLe slogan 'Make Europe Great Again' inspiré de 'Make America Great Again' de Donald Trump gagne du terrain dans l'extrême droite européenne. Elon Musk relaye activement ce message, soutiennent des mouvements populistes et s'affiche aux côtés de partis nationalistes comme l'AfD en Allemagne.

Lire la suite »

Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky appelle ses alliés à trouver un 'format' de pourparlers incluant KievLe président ukrainien a estimé ce samedi 25 janvier qu'il était 'impossible d'exclure l'Ukraine de toute plateforme de négociation'. Dans le cas contraire, 'elle n'aura pas de résultats réels', a assuré Volodymyr Zelensky.

Lire la suite »

L’ascension de Volodymyr ZelenskyAujourd’hui dans Affaires Sensibles : l’ascension de Volodymyr Zelensky

Lire la suite »

Volodymyr Zelensky invite les Etats-Unis à investir dans les terres rares ukrainiennesCherchant à assurer la pérennité du soutien américain face à l’ennemi russe, le président ukrainien ouvre la porte à une exploitation de ces ressources stratégiques.

Lire la suite »

Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky dit être prêt à des négociations directes avec Vladimir PoutineDans une interview ce mardi, le président ukrainien s'est dit prêt à engager des négociations directes avec son homologue russe.

Lire la suite »