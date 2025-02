Zelensky appelle à un soutien urgent des États-Unis pour l'Ukraine

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a lancé un appel à l'aide des États-Unis, affirmant que sans leur soutien, l'Ukraine aurait « peu de chances de survivre ». Cette déclaration intervient après des conversations téléphoniques entre les présidents américain et russe, et suite au rencontre de Zelensky avec le vice-président américain JD Vance à la Conférence sur la sécurité de Munich. Zelensky a également exprimé sa méfiance envers les intentions de Vladimir Poutine, affirmant que les négociations visaient non pas à mettre fin à la guerre, mais à obtenir un cessez-le-feu afin de permettre à la Russie de se regrouper et de se renforcer.

Président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel urgent vendredi 14 février, affirmant que Kiev aurait « peu de chances de survivre » sans le soutien de Washington. Cette déclaration intervient deux jours après la conversation téléphonique entre les présidents américain et russe, qui a suscité une vague de choc.

\Durant une interview accordée à la chaîne NBC, en marge de la Conférence sur la sécurité de Munich, où il a rencontré le vice-président américain JD Vance, Zelensky a insisté sur l'importance cruciale de l'aide américaine. « Nous aurons peu de chances, peu de chances de survivre sans le soutien des États-Unis. Je pense que c'est très important », a-t-il déclaré. \Zelensky a également critiqué les intentions de Vladimir Poutine, soutenant qu'un désir de négociation de sa part ne visait pas à mettre fin à la guerre, mais plutôt à obtenir un cessez-le-feu qui soulagerait certaines sanctions internationales imposées à la Russie et permettrait à son armée de se regrouper et de se refortifier. « C'est vraiment ce qu'il veut. Il veut faire une pause, se préparer, s'entraîner, lever certaines sanctions, en raison du cessez-le-feu », a-t-il affirmé. Cette déclaration intervient alors que le vice-président américain JD Vance a assuré vendredi que Washington recherchait une paix « durable » en Ukraine. Lors de sa première rencontre avec Zelensky, Vance a évoqué la nécessité d'un plan de règlement du conflit avant toute négociation avec la Russie, une perspective que Zelensky a accueillie favorablement.





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ukraine Vladimir Zelensky Joe Biden États-Unis Russie Vladimir Poutine Cessez-Le-Feu Conférence Sur La Sécurité De Munich

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ukraine : Zelensky répond à Trump et appelle les États-Unis à investir dans les terres raresLe président ukrainien estime que son pays était prêt à recevoir des «investissements d’entreprises américaines» dans ses terres rares, des métaux très utilisés dans l’électronique.

Lire la suite »

Zelensky appelle les États-Unis à la solidarité avec l'UkraineLors de la conférence de Munich sur la sécurité, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les États-Unis à soutenir l'Ukraine aux côtés de l'Europe dans le conflit avec la Russie. Il a exprimé son souhait d'un plan commun avec les États-Unis et l'Europe avant toute rencontre avec le président russe Vladimir Poutine.

Lire la suite »

Volodymyr Zelensky invite les Etats-Unis à investir dans les terres rares ukrainiennesCherchant à assurer la pérennité du soutien américain face à l’ennemi russe, le président ukrainien ouvre la porte à une exploitation de ces ressources stratégiques.

Lire la suite »

Zelensky Prépare des Concessions Territoriales et Vise un Partenariat Commercial avec les États-UnisLe président ukrainien Volodymyr Zelensky, tout en affirmant son refus de céder son pays aux forces russes, laisse entendre qu'il pourrait être prêt à des concessions territoriales. Il insiste sur l'importance du soutien américain et propose un partenariat commercial avec les États-Unis pour la reconstruction de l'Ukraine.

Lire la suite »

Patrouchev Propose des Négociations Russie-États-Unis Excluant l'Occident sur l'UkraineNikolaï Patrouchev, un conseiller proche de Vladimir Poutine, propose des négociations exclusives entre la Russie et les États-Unis concernant l'Ukraine, tout en critiquant l'Union européenne et en laissant entendre la possibilité de la disparition de l'Ukraine.

Lire la suite »

Poutine Accepte les Négociations avec les États-Unis Sur l'UkraineVladimir Poutine annonce sa disponibilité pour des négociations avec les États-Unis concernant la guerre en Ukraine. L'ambiance semble cordiale, avec Poutine louant les propos de Donald Trump concernant les cours du pétrole. L'Ukraine et l'Europe craignent néanmoins que leurs intérêts ne soient négligés dans ces discussions.

Lire la suite »