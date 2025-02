Zelensky appelle à l'unité européenne face à une paix négociée par les États-Unis

Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, Volodymyr Zelensky a appelé les Européens à agir en faveur de leur sécurité et à ne pas se laisser dicter une paix par les États-Unis. Il a exprimé son inquiétude suite à l'entretien secret de Donald Trump avec Vladimir Poutine, et a proposé de créer des forces armées européennes indépendantes. Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a rejeté les critiques américaines concernant le recul de la démocratie en Europe, rappelant la liberté d'expression garantie sur le Vieux Continent. Une réunion des dirigeants européens est prévue lundi à Paris pour discuter de la situation en Ukraine.

Volodymyr Zelensky , samedi 15 février, s'est exprimé lors de la Conférence de Munich sur la sécurité . Face à des responsables politiques, il a notamment appelé les Européens à agir pour éviter un accord de paix mis en place par les Américains « dans le dos » de l'Ukraine. En effet, Donald Trump a eu un premier entretien cette semaine avec son homologue russe Vladimir Poutine sans en savoir préalablement averti Kiev, pour trouver une stratégie de négociation.

Le président ukrainien a déclaré « que le moment est venu de créer les forces armées de l'Europe », afin de montrer aux États-Unis que le Vieux continent reprenait la main sur sa propre sécurité. Et d'ajouter : « Le temps où l'Amérique soutenait l'Europe simplement parce qu'elle l'avait toujours fait est révolu ». Lors d'une conversation téléphonique entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, après l'entretien de ce dernier avec Vladimir Poutine, le locataire de la Maison-Blanche « n'a pas mentionné une seule fois que l'Amérique a besoin de l'Europe à la table des négociations », a rapporté le leader ukrainien ce samedi. Une réunion à Paris lundi. Pour autant, le vice-président américain JD Vance, que Volodymyr Zelensky a rencontré la veille, a assuré que Washington cherchait une paix « durable » en Ukraine. Le représentant de Donald Trump avait également vivement critiqué le recul de la démocratie en Europe. Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a dénoncé ces attaques sur le réseau social X, rappelant que « la liberté d'expression est garantie en Europe ». « Personne n'est obligé d'adopter notre modèle, mais personne ne peut nous imposer le sien », a-t-il affirmé. Le chef de la diplomatie polonaise, Radoslaw Sikorski, a annoncé qu'Emmanuel Macron a convié des dirigeants européens à une réunion lundi à Paris concernant l'Ukraine. Le Premier ministre polonais Donald Tusk « se rendra lundi à l'invitation du président Emmanuel Macron à une réunion des dirigeants européens. Nous devons montrer notre force et notre unité », a indiqué sur X le ministre polonais





