Zelensky Appelle à l'Union Européenne pour une Armée Commune Face à la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel à ses alliés européens lors de la Conférence de Munich sur la sécurité. Il a exhorté les dirigeants européens à créer une armée commune pour défendre le continent face à la menace russe. Zelensky a exprimé des inquiétudes quant à l'absence de concertation européenne dans les négociations sur l'Ukraine, notamment avec les États-Unis. Il a insisté sur la nécessité pour l'Europe de prendre en main sa propre sécurité et de ne pas être marginalisée dans les décisions concernant son futur.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel urgent à ses alliés européens lors de la Conférence de Munich sur la sécurité . Il a exhorté les dirigeants européens à créer une armée commune pour défendre le continent et éviter que les décisions concernant la sécurité européenne ne soient prises sans leur concertation, notamment par les États-Unis. Zelensky a souligné que l'époque où les États-Unis soutenaient l' Europe simplement par tradition était révolue.

Il a averti que si l'Europe ne prenait pas en main sa propre sécurité, elle risquait d'être marginalisée dans les négociations sur l'Ukraine. Le président ukrainien a exprimé sa préoccupation face au premier entretien entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, mené sans concertation préalable avec les dirigeants européens. Il a également critiqué le manque d'engagement de l'administration américaine à inclure l'Europe à la table des négociations sur l'Ukraine et a insisté sur la nécessité pour l'Europe de démontrer sa force et son unité.Le chef de l'Otan, Mark Rutte, a confirmé que les dirigeants européens étaient en train de planifier des garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais sans donner de détails précis. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a insisté sur l'urgence d'un plan d'action européen concernant l'Ukraine et la sécurité du continent. La Première ministre danoise Mette Frederiksen a souligné que le conflit dépassait la question ukrainienne et concernait les ambitions impériales de la Russie et sa volonté de prendre des décisions sur les questions européennes. Zelensky a réaffirmé son point de vue : « Il ne faut pas de décisions sur l'Ukraine sans l'Ukraine, pas de décisions sur l'Europe sans l'Europe ». Il a averti que si l'Europe était exclue des négociations concernant son avenir, alors tous perdraient





