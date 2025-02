Zelensky à Munich pour discuter de la paix en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera à la conférence sur la sécurité de Munich (MSC) avec des responsables de l'administration Trump. L'objectif est de progresser vers la paix en Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera à la conférence sur la sécurité de Munich (MSC) prévue pour la fin de cette semaine, ont annoncé lundi 10 février les organisateurs, qui espèrent en faire un tremplin «pour progresser vers la paix en Ukraine ». Des responsables de l'administration Trump seront également présents à ce rendez-vous diplomatique qui se déroule de vendredi à dimanche.

«Nous supposons que des discussions auront lieu en marge» de la conférence, a dit à la presse le président de la MSC, Christoph Heusgen. Volodymyr Zelensky a récemment déclaré être prêt à des négociations directes avec son homologue russe Vladimir Poutine et d'autres dirigeants pour mettre fin à la guerre que livre Moscou depuis bientôt trois ans. Le déplacement à Munich de l'envoyé américain pour l'Ukraine, Keith Kellogg, est pour Christoph Heusgen «un indice» selon lequel la conférence pourrait être l'occasion de discuter des «contours» d'un plan de paix pour l'Ukraine. Le vice-président américain J.D. Vance et le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio participeront également à cette conférence. M. Zelensky a déclaré vendredi que Washington et Kiev prévoyaient «des rencontres et des pourparlers», sans avancer de dates ou lieux, après que le président américain Donald Trump a évoqué une possible rencontre avec lui.En revanche, «pour le moment, aucun souhait n'a été exprimé de part et d'autre que des officiels russes (...) viennent» à Munich, a souligné Christoph Heusgen. Des organisations non-gouvernementales de l'opposition, actives en Russie ou qui se sont exilées à l'étranger, ont été invitées. La conférence de Munich a lieu dans un contexte particulièrement chargé cette année, juste après le retour au pouvoir de Donald Trump qui a relancé les conjectures autour de pourparlers de paix pour mettre fin à l'invasion russe déclenchée en février 2022. Volodymyr Zelensky a longtemps rejeté l'idée de négociations, affirmant vouloir battre la Russie sur le champ de bataille. Mais l'Ukraine est à la peine face à l'armée russe, qui avance dans l'est de son territoire. Et Kiev craint de voir tarir l'aide américaine, Donald Trump ayant critiqué ces dépenses pendant sa campagne électorale





Le_Figaro

Ukraine Guerre En Ukraine Volodymyr Zelensky Vladimir Poutine Donald Trump Conférence Sur La Sécurité De Munich Paix Diplomatie

