Zeekr et Geely dévoilent leur usine titanesque et leurs ambitions démesurées pour conquérir l'Europe

Visite exclusive de l'usine de Zeekr à Ningbo, un site high-tech de 130 hectares avec des robots et une chambre climatique unique, tandis que Geely annonce un plan pour multiplier par quatre ses ventes internationales d'ici 2030.

Le groupe automobile chinois Geely , propriétaire de Volvo , a dévoilé les coulisses de son usine ultra-modèle de Zeekr à Ningbo, un complexe de 130 hectares qui incarne ses ambitions internationales.

Ce site, inauguré en 2021, impressionne par son sas d'accueil en marbre digne des boutiques de luxe et son niveau d'automatisation extrême, avec des milliers de robots pilotés à distance et seulement 1 700 employés sur le ligne d'assemblage. L'usine peut produire jusqu'à 300 000 véhicules par an, dont les modèles Zeekr 9X, Zeekr 009, Volvo EM90 et Polestar 4, mais tourne actuellement à moins de 500 unités quotidiennes en raison d'une surcapacité industrielle.

À proximité, un centre de R&D de 250 millions d'euros abrite une chambre climatique unique, capable de simuler des tempêtes de neige à 120 km/h, de la pluie, du brouillard, ainsi qu'un tunnel aérodynamique reproduisant des vents à plus de 200 km/h et des conditions d'altitude jusqu'à 5 200 mètres. Ces équipements permettent d'accélérer le développement des véhicules et la validation des systèmes d'aide à la conduite autonome, réduisant drastiquement les essais en extérieur.

Lors d'une conférence à Pékin, Victor Yang, vice-président de Zhejiang Geely Holding, a fixé un objectif ambitieux : passer de 1,5 million de véhicules livrés annuellement hors de Chine à 6,5 millions dans le monde d'ici 2030, soit plus de quadrupler les ventes internationales, et viser 5% de part de marché sur chaque territoire ciblé. En 2025, Geely a écoulé 4,1 millions de véhicules au total, dont 2,3 millions électrifiés.

Cette stratégie repose sur une rapidité d'exécution inégalée, le groupe affirmant développer un nouveau modèle en moins de deux ans, contre quatre à six ans pour les constructeurs européens. Zeekr, qui vient d'arriver en France avec deux SUV, est l'une des marques du groupe aux côtés de Geely Auto, Lynk & Co et Volvo.

Cette offensive chinoise, soutenue par des investissements massifs et des outils de production et de test hors norme, vise à s'imposer sur le marché européen de l'électrique et à faire entrer Geely dans le top 5 mondial d'ici 2030, derrière Toyota et Volkswagen





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