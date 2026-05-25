Zeekr 001, la berline électrique chinoise qui interpelle

La marque chinoise Zeekr lance sa berline électrique 001 en Europe. Elle est conçue pour être un challenger des constructeurs premium lorsque les clients décident de passer à l’électrique. Elle a un design unique, une silhouette entre une berline coupé et un shooting brake, et des jantes noires de 22 pouces. Elle est également imposante avec ses dimensions de 4,95 m de long, 2 m de large et 1,54 m de haut.

L'année 2026 est clairement celle de l'offensive des constructeurs chinois de voitures électriques. Parmi les nouveaux arrivants en Europe , Zeekr occupe un positionnement premium au rapport qualité-prix intéressant.

J'ai pu prendre le volant de la Zeekr 001 lors de son lancement en France. Si Zeekr est encore méconnue, la marque chinoise pourrait rapidement se faire un nom sur le marché des véhicules électriques premium. En effet, la marque veut être un challenger des constructeurs premium lorsque leurs clients décident de passer à l’électrique, comme nous l’a expliqué le directeur de Zeekr France, Rémy Aybaly. La Zeekr 001 fait quelque peu figure d’ovni sur la route.

Au milieu de la circulation niçoise et dans mon quartier, j’avoue m’être fait quelque peu remarquer. La plaque hollandaise y joue peut-être un peu, mais sur la Côte d’Azur, on est habitué à voir des immatriculations plus exotiques. Selon moi, c’est le style de la Zeekr 001 qui interpelle. Indéniablement, elle ne ressemble à aucune autre.

À mi-chemin entre une berline coupé et un shooting brake, sa silhouette n’est pas désagréable à regarder. Sa face avant avec une signature lumineuse en deux parties, avec des optiques sortant de la carrosserie, ressemble à ce que fait, logique, le projet était au départ un bébé pensé pour cette autre marque du groupe Geely. Un bandeau noir intègre les projecteurs longue portée. Sous les ailes, on retrouve d’immenses jantes noires de 22 pouces chaussées de pneus en 265/40 R22.

Le design des jantes me fait penser à une toile d’araignée. Les étriers de frein orange viennent donner une touche de sportivité supplémentaire à la Zeekr 001. À l’arrière, on remarque un aileron au-dessus de la lunette arrière ainsi qu’un aileron en carbone juste au-dessus du bandeau traversant le hayon et comprenant l’inscription Zeekr en blanc.

Enfin, le badge 001 du modèle est en relief avec la même touche d’orange que les étriers de frein





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