Zaz évoque sa vie privée lors de l'émission The Voice

Zaz, chanteuse connue pour sa discrétion, a brièvement évoqué sa vie privée lors de l'émission The Voice sur TF1. Une interaction avec un candidat originaire de la Réunion a permis à Zaz de parler de son mariage et de sa belle-fille.

La chanteuse Zaz est connue pour sa discrétion concernant sa vie privée . Samedi 15 février, lors du troisième épisode de la saison 14 de The Voice sur TF1, un candidat, Bryan, originaire de l'Île de la Réunion, a interprété le titre « Bebeto » de Kendji Girac et Soolking. Malgré une performance appréciée par les coachs et les téléspectateurs, Bryan n'a pas réussi à faire tourner les chaises de Vianney, Florent Pagny, Patricia Kaas ou Zaz .

Vianney a déclaré que la chanson n'avait pas permis à Zaz d'accéder à un chanteur qui lui correspondrait, et Zaz a alors interrogé Bryan sur d'autres styles musicaux de la Réunion, notamment le séga. Bryan a confirmé qu'il faisait du séga, ajoutant qu'il était conscient que le mari de Zaz est originaire de Maurice. Zaz a confirmé cette information, précisant que le séga mauricien diffère du séga réunionnais. Zaz avait révélé son mariage secret en octobre 2021 dans l'émission L'hebdo de la musique sur W9, confiant à l'animatrice Erika Moulet qu'elle s'était mariée. Elle avait également révélé que son mari était le père d'une petite fille nommée Jayna. En 2021, Zaz avait partagé quelques confidences avec Télé-Loisirs sur son rôle de belle-mère. Elle s'était dite très proche de sa belle-fille et lui avait même dédié la chanson « Ce que tu es dans ma vie », sortie la même année. Elle avait expliqué que le rôle de belle-mère se construit au quotidien, comme tout autre lien familial, et qu'elle grandissait avec sa belle-fille.Cette rencontre fortuite avec Bryan a permis à Zaz de partager un petit moment de sa vie privée avec le public. Bien qu'elle reste discrète, elle a montré une certaine ouverture et bienveillance en répondant aux questions de Bryan et en lui parlant de son mari et de sa belle-fille.





GALAfr / 🏆 46. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Zaz The Voice Vie Privée Mariage Belle-Mère

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Zaz dans The Voice : pourquoi elle a longtemps hésité avant d’accepter d’être coachZaz fait partie des coachs de la 14e saison de The Voice qui débutera le samedi 1er février prochain sur TF1. Mais ce n’est pas la première fois que la production tente de la recruter. La chanteuse dévoile dans les colonnes de Télé Loisirs la raison de son précédent refus.

Lire la suite »

« The Voice » : « Les gens vont apprendre à mieux me connaître », estime Zaz, nouvelle coach du télécrochetZaz est, avec Patricia Kaas, la nouvelle recrue du télécrochet de TF1 dont la quatorzième saison commence ce samedi. « 20 Minutes » s’est entretenu avec elle

Lire la suite »

Patricia Kaas, de retour dans « The Voice » avec Zaz, Vianney et Florent PagnyPatricia Kaas fait son grand retour dans l'émission « The Voice » aux côtés de Zaz, Vianney et Florent Pagny. Malgré son allure pétillante lors des premières auditions à l’aveugle, son retour a été accompagné de moments de peur et de doutes.

Lire la suite »

The Voice 2025 : Patricia Kaas et Zaz font leur entrée, Florent Pagny revient !La nouvelle saison de The Voice est lancée avec un quatuor de coachs inédit ! Patricia Kaas et Zaz rejoignent Vianney et Florent Pagny sur les fauteuils rouges. La première session des auditions à l'aveugle est déjà riche en surprises, notamment avec un clash entre Patricia Kaas et Vianney.

Lire la suite »

Zaz, Retour à The Voice : entre la nature et les chansonsL'actualité musicale française est marquée par le retour de Zaz dans l'émission The Voice. Après avoir survécu à un cancer du poumon, Florent Pagny fait également son grand retour comme coach. Zaz, connue pour ses tubes comme «Je veux», est rejointe par Vianney, Patricia Kaas et pour sa première participation, Zaz. L'article explore le lien de Zaz avec la nature et son besoin de tranquillité, ainsi que son ancienne vie à Paris.

Lire la suite »

TF1+ : La Plateforme de Streaming de TF1 Réussit sa Transformation DigitaleLe PDG de TF1, Rodolphe Belmer, peut se féliciter du succès de sa stratégie de transformation digitale après deux ans de réticences de l'Autorité de la concurrence. La plateforme de streaming TF1+, qui a remplacé myTF1 en janvier 2024, a connu une croissance significative et vise à devenir une alternative premium à YouTube.

Lire la suite »