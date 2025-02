Zaho de Sagazan: L'OVNI de la Chanson Française

Zaho de Sagazan, une jeune artiste française à la voix unique et à l'univers musical original, est en train de conquérir le monde de la chanson française. De ses débuts timides sur Instagram à ses performances éblouissantes aux Victoires de la Musique, elle s'impose comme une figure incontournable de la scène musicale actuelle.

Tout commence par une voix. Une voix impénétrable, une voix rauque, une voix comme de celles que l’on entend peu. C’est peut-être la raison pour laquelle Nicolas Ghesquière, directeur artistique de la maison Louis Vuitton, l’a choisie pour accompagner le défilé de la collection printemps-été 2024, qui avait lieu en octobre 2023 aux Champs-Élysées.

Plus tard, c'est le Festival de Cannes qui fait appel à elle, pour chanter le “Modern Love” de David Bowie – une référence appuyée au film Frances Ha, dans lequel figurait Greta Gerwig, présidente du Jury de la Compétition officielle. L'été dernier, le monde découvre l'artiste lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2024. Aujourd'hui, elle remporte le titre d'artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique 2025. Zaho de Sagazan est difficile à définir, tant elle est un OVNI sur la nouvelle scène de la chanson française. Un OVNI qui rafle tout sur son passage : des festivals les plus prestigieux au Zénith de Paris en mars 2024. Un an pile après la sortie de son premier album, La Symphonie des Éclairs. C’est à se demander qui a bien pu passer à côté du phénomène au cours de l’année qui vient de s’écouler. Zaho de Sagazan, une ado et un piano Originaire de Saint-Nazaire, Zaho de Sagazan grandit dans une maison où le bruit est omniprésent. Plus précisément : les cris sont omniprésents, ceux de ses quatre sœurs et d’elle-même. Nées de parents artistes, elles vivent dans une liberté rare. Toutes les explorations leur sont permises, du piano à la danse, en passant par le chant et la sculpture (Olivier de Sagazan, père de la fratrie, est lui-même sculpteur et a travaillé sur les clips de Mylène Farmer et FKA Twigs, entre autres). Les après-midis à la maison sont rythmées par les comédies musicales de l’époque, de Mozart, l’opéra rock à Roméo et Juliette. Mais c’est à peine si on entend la musique, couverte par les voix des filles Sagazan. Enfant extravertie et passionnée de danse, Zaho de Sagazan mue à l’adolescence, et se replie sur le piano familial, qui devient, petit à petit, son plus fidèle ami. Émotive, elle trouve en lui le confort qui lui manque chez autrui, et, inspirée par le compositeur et musicien britannique Tom Odell, commence à écrire ses premiers morceaux. Seule dans sa chambre, elle imagine des histoires d’amour qu’elle ne vit pas encore et couche son mal être adolescent sur le papier. Quelque part entre Kraftwerk et Barbara Enfant de sa génération, Zaho de Sagazan commence à partager sa musique sur Instagram, via des reprises et des compositions originales. Ce n’est qu’une question de temps avant que les rencontres décisives s’enchaînent pour arriver à la sortie de son tout premier morceau, “La déraison”, en mars 2022. Ce qui ressemble au premier abord à une balade au piano et au grain étrange se transforme, à mesure que les secondes passent, en un morceau évolutif, dans lequel on entend un son qui s’apparente au thérémine, réputé pour être le plus ancien instrument de musique électronique au monde (Lev Thérémine, son inventeur, le présente à Lénine en 1920). Surprenant : les premières références de la jeune femme ne sont ni Barbara, ni Juliette Armanet, malgré une plume qui trace l’héritage de la chanson française. En réalité, Zaho de Sagazan rêve de collaborer avec Kraftwerk, et tire l’ADN de sa musique des nuits berlinoises, préférablement autour des années 80. Son premier album est à l’image de ce mélange peu probable. Conçu avec le concours des musiciens Pierre Cheguillaume et Alexis Delong, La Symphonie des Éclairs, est édité par Warner Chappell, dont le catalogue comprend Aya Nakamura, Angèle ou Stromae. La maison de disque, Disparate, est la sienne – comme un moyen de garder la main sur la direction artistique et conserver sa liberté. C’est peut-être ça qui a séduit Nicolas Ghesquière : une farouche liberté, celle des artistes qui refusent les étiquettes. Le 2 octobre 2023, dans un décor époustouflant aux couleurs chaudes, évoquant l’intérieur d’une montgolfière, la marche des mannequins était accompagnée des paroles équivoques de Zaho de Sagazan. Et on ne pouvait imaginer meilleur choix, tant elles font appel au rêve et au voyage, élément fort de la maison Vuitton : “Il fait toujours beau au-dessus des nuages / Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage / Je traverserais les nuages comme le fait la lumière / J'écouterais sous la pluie, la symphonie des éclairs”. Depuis, la jeune artiste a créé la surprise avec non pas une, ni deux, mais bien cinq nominations aux Victoires de la Musique. Parmi elles : l'album de l'année pour La Symphonie des Éclairs, sacré disque d'or en décembre 2023, révélation féminine, révélation scène, chanson originale pour l'éponyme “La symphonie des éclairs” et enfin création audiovisuelle. Elle en a remporté quatre premiers, une première pour un·e artiste depuis C2C en 201





VogueFrance / 🏆 3. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Zaho De Sagazan Chanson Française Victoires De La Musique La Symphonie Des Éclairs Musique Électronique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Solidays 2025 : Gims, Zaho de Sagazan et Sean Paul au rendez-vous!Solidays, le festival parisien engagé pour la lutte contre le VIH, a dévoilé une programmation éblouissante pour sa 27e édition en 2025. Avec des têtes d'affiche comme Gims, Zaho de Sagazan et Sean Paul, le festival promet un mélange explosif de rap, de reggae, de pop et d'électro.

Lire la suite »

La chanteuse française Zaho de Sagazan, “une bulle de champagne aux cheveux blonds”Révélée au grand public en 2023, consacrée l’année suivante par de multiples récompenses et des performances au Festival de Cannes et aux JO de Paris, Zaho de Sagazan fascine aussi ce chroniqueur du “Dagens Nyheter” en Suède. Même si la chanteuse s’y fait encore attendre, la culture française confirme son prestige à l’international.

Lire la suite »

Musique : Zaho de Sagazan sur France 4, le tourbillon de la vieLe concert de Zaho de Sagazan au Liberté à Rennes, le 29 novembre 2024, est diffusé ce jeudi 13 février sur France 4. Deux heures d’un show bluffant illustrent le brio de la chanteuse de 25 ans, autrice-compositrice-interprète de La Symphonie des éclairs.

Lire la suite »

Les Victoires de la Musique 2024 : Gims, Zaho de Sagazan et les cérémonies des JO récompenséesLes 40e Victoires de la musique ont célébré les grands noms de la chanson française vendredi soir, avec le sacre longtemps attendu de Gims dans la catégorie « Album de l'année », la confirmation du statut d'icône de Zaho de Sagazan et la reconnaissance des cérémonies des JO de Paris.

Lire la suite »

Victoires de la Musique : Santa et Zaho de Sagazan s'imposentLa 40e édition des Victoires de la musique a célébré les talents émergents et les légendes de la scène française. Santa remporte le prix de l'album de l'année et Zaho de Sagazan celui de la meilleure artiste féminine.

Lire la suite »

Victoires de la musique 2025 : Gims, Zaho de Sagazan et Pierre Garnier s'imposentDécouvrez les résultats complets des Victoires de la musique 2025, avec les victoires de Gims, Zaho de Sagazan et Pierre Garnier, ainsi que les autres récompenses distribuées lors de cette 40e cérémonie.

Lire la suite »