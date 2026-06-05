Zack Nani, le streamer qui a diffusé la Saudi Pro League, dresse un bilan positif de sa première saison

Zack Nani, première personnalité française d'Internet à avoir acquis les droits d'un championnat étranger avec la Saudi Pro League, revient sur son expérience de diffuseur. Il se félicite du retentissement médiatique, de l'audience générée et des opportunités ouvertes, tout en annonçant qu'il ne renouvellera pas l'aventure à temps plein. Il explique son modèle économique basé sur les partenariats et sa vision d'un football diffusé différemment sur le web.

Le streamer Zack Nani , animateur connu pour son émission sur la Saudi Pro League et les matches de l'équipe de France Espoirs, revient sur sa première saison en tant que diffuseur officiel.

Il affirme avoir pleinement bénéficié de cette expérience, tant sur le plan professionnel que personnel, tout en précisant qu'il ne souhaite pas en faire son activité principale à temps plein. Sa petite entreprise continue de croître et de gagner en influence. Il y a un an, il est devenu la première personnalité française du web à acquérir les droits de diffusion d'un championnat étranger en obtenant ceux de la Saudi Pro League (SPL).

Depuis, il a enchaîné avec d'autres contrats : l'équipe de France Espoirs, les finales de la Copa Libertadores et de la Copa Sudamericana, ainsi que les matches de l'Inter Miami en Ligue des champions de la zone Concacaf. Si d'un point de vue financier et d'image l'opération est positive, il ne compte pas pour autant se consacrer entièrement à la diffusion sportive en direct.

Interrogé sur le bilan de sa première saison de diffusion de la Saudi Pro League, Zack Nani se montre extrêmement satisfait. L'acquisition des droits a généré un retentissement médiatique qui lui a ouvert de nombreuses portes. Il est passé du statut de simple streamer commentateur à celui de diffuseur officiel, ce qui a transformé sa position dans l'écosystème du football.

Cette crédibilité nouvelle lui a permis d'accéder à des contacts auparavant inaccessibles, que ce soit auprès des ligues, des fédérations, des journalistes, des joueurs et même de leurs proches. Par exemple, lors d'interviews de joueurs évoluant en SPL, il était reconnu comme diffuseur et non comme un simple créateur de contenu, ce qui a renforcé sa légitimité. Sur le plan de l'audience, il diffusait deux à trois matches par journée sur Twitch, YouTube et Free.

L'audience moyenne se situait entre 8 000 et 9 000 spectateurs par rencontre, avec des pics dépassant 50 000. Sur l'ensemble des extraits diffusés sur ses réseaux, le total des vues a dépassé 300 millions sur la saison, notamment porté par les matches impliquant Cristiano Ronaldo et Al Nassr. Pour l'avenir, Zack Nani ne souhaite pas répéter l'expérience d'une diffusion complète de championnat à un rythme aussi soutenu.

Il avoue que cette première saison a été extrêmement exigeante en énergie, en raison du volume de matches étalé sur neuf mois. Il préfère désormais se concentrer sur des affiches premium, en proposant un format plus riche et plus événementiel, avec des happenings et des invités, se démarquant ainsi de la télévision traditionnelle.

Concernant le modèle économique, il insiste sur le fait que son contrat avec la Saudi Pro League a été entièrement financé par des partenariats, notamment avec Free pour la distribution, et que l'opération a été bénéficiaire. Les revenus proviennent à 30 % des audiences générées sur les plateformes et à 70 % des intégrations de marques. Il donne l'exemple de Chicken Street ou d'Intersport, où des opérations spéciales ont été mises en place en lien avec les matches.

Enfin, il écarte l'idée d'un modèle payant pour les internautes, estimant que le code pour faire payer l'accès à un événement sportif en direct n'a pas encore été trouvé sur Internet ; les viewers préfèrent payer avec leur attention. Il précise également que ses négociations ont été menées directement avec l'agence IMG, sans aucun contact avec une officine saoudienne, et qu'il n'a jamais subi de pression externe sur le contenu de ses diffusions





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