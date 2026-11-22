À Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les travaux de renaturation de l'Yvette visent à réduire les inondations et restaurer l'écosystème. Le maire Dominique Bavoil explique cette stratégie pour la commune des Yvelines.

Des travaux de renaturation majeurs de la rivière Yvette sont en cours en plein centre-ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans le département des Yvelines. Cette opération, lancée officiellement en octobre 2026 au niveau du parc de la mairie, s'inscrit dans une stratégie de long terme initiée dès 2022 avec des aménagements précédents au jardin public.

Objectif écologique et prévention des crues

L'agence de l'eau Seine-Normandie a validé cette démarche qui poursuit un double objectif : protéger l'environnement naturel et assurer la sécurité des habitants face aux risques d'inondation récurrents. La rivière doit être remise dans son lit naturel à son point le plus bas, ce qui implique la création d'un nouveau tracé au sein du parc communal pour libérer son cours.

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La largeur du linéaire concerné par ces travaux est réduite à environ 200 mètres, mais l'intervention reste complexe en milieu urbain dense. Les équipes doivent simultanément gérer l'avancée des chantiers et minimiser les impacts sur la mobilité des piétons ainsi que sur le stationnement disponible pour les riverains du centre-bourg.

Abaissement du niveau d'eau et berges inclinées

Le maire Dominique Bavoil, qui est également président du syndicat de l'Yvette, détaille les mécanismes hydrologiques mis en œuvre pour diminuer la violence des crues. En modifiant la vitesse de l'eau, le projet vise à fragiliser moins les aménagements existants comme les passerelles ou les ponts qui traversent la rivière.

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La création de berges naturelles inclinées, similaires à celles réalisées précédemment au jardin public, permet de générer des zones d'expansion de crues naturelles. Sur ce secteur spécifique du parc, deux parkings ont été refaits, désimperméabilisés et augmentés de deux places supplémentaires pour jouer ce rôle d'évacuation des eaux excédentaires.

Réduction mesurable des risques d'inondation

Les résultats techniques escomptés sont précis et quantifiables grâce à la ligne d'eau abaissée de 30 centimètres. Cette différence de hauteur d'eau se traduira directement pour les habitants dans les zones auparavant inondables, réduisant drastiquement les dégâts matériels en cas de débordement majeur.

Concrètement, les résidents dont les habitations subissaient un niveau d'eau de 1 mètre lors des crues précédentes ne verront plus que 70 centimètres d'eau. Ceux qui étaient concernés par 30 centimètres d'eau en subiront beaucoup moins, voire aucun, sécurisant ainsi durablement le patrimoine privé du centre-ville.

Compromis arboricole et nouvelles plantations

L'opération nécessite l'abattage de certains arbres, dont trois ou quatre essences remarquables, ce qui a déjà suscité des voix critiques au sein de la population. Le maire Dominique Bavoil affirme que ces choix sont nécessaires pour le bien commun et promet que de nouvelles plantations, incluant des essences remarquables identiques, seront réalisées après l'achèvement du chantier.

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Cette stratégie vise aussi à changer le regard des habitants sur la rivière. Dominique Bavoil souhaite démontrer que la réappropriation de l'espace est possible et que la peur de l'eau peut être remplacée par une appréciation, particulièrement lors des périodes de canicule, après que les premières phases de travaux ont permis aux résidents d'adapter leurs habitudes.

Calendrier des travaux et prolongement local

Les engins de chantier sont déjà à l'œuvre dans le parc de la mairie et l'intervention doit se poursuivre jusqu'en mars 2027. Cette date marque la fin programmée de la phase de travaux la plus visible, permettant à la fois la finalisation des aménagements hydrauliques et la requalification totale de l'espace public.

En tant que maire et président du syndicat de l'Yvette, Dominique Bavoil espère que ce projet servira de modèle pour d'autres centres-villes confrontés aux mêmes défis climatiques. L'addition de toutes les actions menées dans cette optique visera à attirer davantage de visiteurs et à intégrer pleinement la rivière dans le tissu urbain moderne de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.