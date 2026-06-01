YouTube Stars and Political Influencers: The New Face of Presidential Campaigns

The rise of YouTube stars and political influencers as key players in the upcoming presidential campaigns, with implications for the media landscape and the role of young voters.

Les créateurs de contenu s'imposent comme des intermédiaires incontournables entre les responsables politiques et les jeunes électeurs. À moins de deux ans de l'élection présidentielle, leur audience est considérée comme un enjeu stratégique pour la présidentielle de 2027.

Les responsables politiques cherchent à les rencontrer, les médias veulent les employer. Les créateurs de contenu, vus comme un sésame vers leurs jeunes abonnés, se préparent à être acteurs de la campagne présidentielle de 2027. Sam Zirah, avec plus de deux millions d'abonnés sur Youtube, invite désormais des responsables politiques. Le trentenaire estime que ses interviews, davantage axées sur la vie personnelle de l'invité, sont "complémentaires" de celles proposées dans les grands médias.

En février, il demande à la candidate LFI à Paris Sophia Chikirou si elle a le "seum" d'être identifiée comme la compagne de Jean-Luc Mélenchon. La semaine suivante, son concurrent à gauche Emmanuel Grégoire évoque sur son plateau le récent suicide de son frère. L'intime est politique, juge Sam Zirah, qui assure que ses interviews ne sont pas pour autant complaisantes. Les créateurs de contenu offrent généralement à leurs invités des formats plus longs et des questions moins féroces.

Avec, à la clé, l'accès à une audience plus jeune. Les créateurs de contenu sont des stars sur Youtube, Twitch, Tiktok ou encore Instagram. Plus de la moitié des moins de 25 ans citent les réseaux sociaux et plateformes vidéo. Les influenceurs vont jouer un rôle fondamental dans la présidentielle, selon Pascal Lardellier, spécialiste en communication politique à l'université Bourgogne-Europe.

Ils peuvent, selon lui, "ramener à la politique" des jeunes particulièrement touchés par l'abstention. France TV collabore depuis plusieurs années avec HugoDécrypte qui, à 29 ans, est suivi par 3,7 millions de personnes sur YouTube et 5,5 millions sur Instagram. L'Insoumis, qui n'a pas de mots assez durs contre les médias traditionnels, rechigne à se rendre en plateau, même si c'est sur celui du 20H00 de TF1 qu'il a- et a pleinement intégré les créateurs de contenu dans sa communication.

L'influenceuse Anna Baldy, qui analyse l'actualité sous le pseudonyme Grande bavardeuse, a fait partie des invités de cette conférence. On n'est pas dupes quand on est invité quelque part, les personnalités politiques savent que c'est la seule façon de parler aux jeunes. Les influenceurs, surtout quand ils débutent, sont jugés plus facilement manipulables que les journalistes de médias établis.

Anna Baldy réfléchit à la façon dont elle couvrra la campagne de 2027, mais pense qu'elle n'interviewera pas de candidats, un exercice qu'elle juge très difficile. Le Rassemblement national peut aussi compter sur un réseau d'influenceurs qui relaient ses idées. Mais d'autres, comme le célèbre youtubeur Squeezie, avaient appelé à le faire? S'exprimer comporte le risque de s'aliéner les abonnés qui votent différemment.

Sam Zirah et Anna Baldy disent qu'ils ne prévoient pas de soutenir un candidat. Mais cette dernière, dont le contenu est marqué à gauche, ne se l'interdit pas, surtout pour le second tour. Squeezie, Michou, Inoxtag... Pour rajeunir son audience, la télévision mise sans succès sur les youtubeurs





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