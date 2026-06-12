Youngest LMP2 Team at 24 Hours of Le Mans

Adrien Closmesnil, a 19-year-old pilot from Normandy, will be participating in his first 24 Hours of Le Mans with the youngest team ever entered in the famous endurance race. The team, CLX Motorsport, consists of three young drivers, with an average age of 19 years, 6 months, and 14 days at the start of the race.

Le pilote normand de 19 ans va disputer ses premières 24 heures du Mans au sein du plus jeune équipage jamais inscrit sur la célèbre épreuve mancelle.

'C'est l'histoire d'un petit garçon qui va réaliser son rêve, à 19 ans'. C'est par cette phrase et quelques photos postées sur son compte Instagram que le jeune Normand a récemment annoncé sa participation aux 24 heures du Mans.

'C'est fou d'être ici, si vite, si jeune', commente le jeune homme qui prendra le départ de la 84e édition le samedi 13 juin prochain du team CLX Motorsport, l'un des 19 prototypes engagés en catégorie LMP2. Car la carrière d'Adrien Closmesnil est assez impressionnante mais surtout faite de travail et d'apprentissage constant. Elle a débuté par puis la compétition à 8.

A 11 ans, le Bayeusain est sacré champion de Normandie puis passe par le championnat d'Europe avant de passer en monoplace et de décrocher sa première victoire en Formule 4 à 16 ans. A 17 ans, il arrive au Mans pour participer à la course Road to Le Mans, course de LMP3 qui depuis 2016 se déroule en préambule des 24 heures et là, il décroche la pole position à 17 ans.2025 avec 5 victoires à la clef et Nicolas Lapierre, patron du team CLX, lui annonce qu'il évoluera en LMP2 avec une participation aux 24 Heures du Mans en 2026.

'Ce soir-là, je n'ai pas dormi de la nuit car mon rêve devenait réalité. ' Pour sa première participation, Adrien Closmesnil partage le baquet de son prototype avec le Mexicain Ian Aguilera et le Danois Theodor Jensen. Un équipage dont la moyenne d'âge sera de 19 ans, 6 mois et 14 jours au moment du départ, une première dans l'histoire des 24 heures du Mans.

Petit fils d'un ancien pilote de rallye, Adrien Closmesnil qui, à l'adolescence regardait les 24 heures du Mans avec ses parents devant sa télé verra le 13 juin ses rêves d'enfance se transformer en réalité pour une première qu'il ne risque pas d'oublier. Plus de 350.000 spectateurs, Ferrari en quête d'un quadruplé : tout savoir sur la 94e édition des 24 Heures du Man





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