Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, n'assume pas le statut de favori, ce qui est compréhensible. Les Lions de l'Atlas doivent être prêts à faire face à ces équipes et à montrer leur force sur le terrain.

Younes Belhanda est optimiste pour le Maroc dans cette Coupe du Monde. Pour Elton, les Lions de l'Atlas doivent ambitionner de finir devant le Brésil en phase de groupe.

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, n'assume pas le statut de favori, ce qui est compréhensible. Les équipes de football sont souvent sous-estimées avant de commencer la compétition. C'est le cas de l'équipe de France qui doit faire face à des équipes comme l'Argentine, l'Allemagne et la Pologne. Les Lions de l'Atlas doivent être prêts à faire face à ces équipes et à montrer leur force sur le terrain.

Younes Belhanda pense que Deschamps n'associera pas Mbappé et Cherki au départ pour des questions d'équilibre. C'est une décision qui peut être compréhensible, car les deux joueurs sont très talentueux et il faut les utiliser de manière efficace. Mais cela ne signifie pas que les Lions de l'Atlas ne peuvent pas faire face à ces équipes. Ils ont une équipe solide et expérimentée, et ils peuvent faire face à n'importe quelle équipe du monde.

Le Maroc a déjà fait preuve de sa force sur le terrain en atteignant les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018. Ils ont montré leur capacité à faire face aux équipes les plus fortes du monde et ils peuvent le faire à nouveau. Les Lions de l'Atlas doivent être prêts à faire face à ces équipes et à montrer leur force sur le terrain. Ils doivent être concentrés et déterminés pour atteindre leur objectif.

L'équipe de France doit également être prête à faire face à ces équipes et à montrer leur force sur le terrain. Ils ont une équipe solide et expérimentée, et ils peuvent faire face à n'importe quelle équipe du monde. Mais ils doivent être prêts à faire face à ces équipes et à montrer leur force sur le terrain.

Les Lions de l'Atlas et l'équipe de France doivent être prêts à faire face à ces équipes et à montrer leur force sur le terrain. Ils doivent être concentrés et déterminés pour atteindre leur objectif. La Coupe du Monde est une compétition très difficile, mais les Lions de l'Atlas et l'équipe de France sont prêts à faire face à ces équipes et à montrer leur force sur le terrain





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