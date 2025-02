Yohann Huget : Antoine Dupont a mis fin à ma carrière

L'ancien joueur du Stade Toulousain Yohann Huget raconte l' anecdote marquant de sa dernière passe, réalisée par Antoine Dupont, avant sa blessure et sa retraite forcée.

C'est un fait : tout le monde connaît le nom d'Antoine Dupont, même les non-passionnés de rugby. En dehors du fait de marquer l'esprit du public qui vient le voir jouer, que ce soit avec le Stade Toulousain, l'équipe de France ou encore à l'occasion des Jeux Olympiques de cet été 2024, Antoine Dupont prend aussi de la place dans l'esprit des autres joueurs.

Cela concerne bien évidemment ses adversaires, qui appréhendent souvent de jouer contre lui, mais aussi ses coéquipiers actuels, ou à la retraite. Si tout le monde a un souvenir particulier avec lui, Yohann Huget en a quant à lui un, qui restera gravé à vie. Malheureusement pas pour les bonnes raisons. \Deux joueurs emblématiques du Stade Toulousain et de l'équipe de France, Yohann Huget est lui aussi un nom très connu dans le milieu du rugby. Il s’agit d’un des joueurs emblématiques du Stade Toulousain, le club le plus titré de France et d’Europe, qui a évolué avec des Clément Poitrenaud, Vincent Clerc, Maxime Médard, et l’on en passe. Il a, lui aussi, fait les beaux jours de ce club de légende. Et, bien qu’ils ne soient pas de la même génération, Antoine Dupont et Yohann Huget ont souvent joué ensemble il y a quelques années. Cela avant que le numéro 14 du Stade Toulousain ne se blesse au tendon d’Achille en 2021, et n’ait du prendre sa retraite, de façon forcée et anticipée. Antoine Dupont était lui aussi sur le terrain quand cette blessure a eu lieu, mais il s’avère que le souvenir avec le binôme de Romain Ntamack ne s’arrête pas là, pour Yohann Huget. \Yohann Huget :« Il a mis fin à ma carrière » Un journaliste de Ouest-France, ayant interviewé Yohann Huget pour la promotion de son livre « Je ne vous avais pas dit au revoir », a fait la remarque suivante à l’ancien joueur international : « A ce qu’il paraît, vous avez fait la misère à l’entraînement à Antoine Dupont parce qu’il n’était pas assez précis au pied. Pour l’anecdote, c’est d’ailleurs lui qui vous a fait la dernière passe de votre carrière ». Ce à quoi Yohann Huget a répondu avec humour : « Il a mis fin à ma carrière », avant de s’expliquer pour le reste : « On est très durs envers nous-mêmes et les autres. C’est ce qui fait la force du Stade Toulousain. On aime travailler les détails. J’essayais de ne pas l’embêter mais de trouver cette complicité pour que lui sache où j’aimais les ballons pour bien les récupérer dessous », a-t-il déclaré. Comme on le dit si bien dans la ville rose : Jeu de mains, jeu de toulousains.





