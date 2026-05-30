Yoann et Angelo, les deux Aveyronnais finalistes de La Meilleure boulangerie de France

Les artisans de la boulangerie Roumieux de Pont-de-Salars ont atteint la grande finale de l'émission La Meilleure boulangerie de France sur M6. Après avoir remporté la finale régionale Nord Occitanie, le duo a su convaincre le jury avec des créations originales mettant en avant les produits de leur terroir aveyronnais. Leur parcours jusqu'au duel final, leurs créationsSignature et l'impact de l'émission sur leur établissement.

Le concours La Meilleure boulangerie de France a vu s'affronter les meilleures boulangeries de l'Hexagone. Parmi les finalistes de la région Occitanie , Yoann et Angelo, de la boulangerie-pâtisserie Roumieux à Pont-de-Salars en Aveyron , ont brillamment disputé la grande finale après avoir remporté la finale régionale Nord Occitanie en mars.

Cette aventure culinaire leur a offert une plateforme nationale pour mettre en lumière leur savoir-faire artisanal et leurs créations originales. Pour Yoann Roumieux, c'était une revanche après une première tentative infructueuse en 2024. Le binôme aveyronnais a su séduire le jury composé de professionnels exigeants : le meilleur ouvrier de France Bruno Cormerais, les cheffes pâtissières Noëmie Honiat et Chiara Serpaggi, ainsi que le chef toulousain Michel Sarran.

La semaine de compétition a été rythmée par des épreuves exigeantes testant la technique, la créativité et la constance des candidats. Yoann et Angelo ont rapidement marqué les esprits grâce à leur viennoiserie "Souvenir d'enfance", une fouace façon pain perdu agrémentée d'une crème à l'orange, de praliné noisette et d'un sablé. Leur homage au viaduc de Millau, élément floqué sur la pâtisserie, a renforcé l'identité régionale de leur production.

C'est finalement avec leur brioche "Fresh Verde" à la fraise, à la pistache et à la rhubarbe pochée, présentée avec un tressage à plat remarqué, qu'ils ont décroché leur ticket pour le duel final. Leurs créations ont été saluées pour leur équilibre des saveurs, leur fraîcheur et leur générosité, reflet de l'esprit occitan.

En finale, ils ont dû composer avec douze ingrédients obligatoires pour réaliser un buffet salé-sucré d'exception, face au duo Baptiste et Timothé, finaliste de la région Landes-Pyrénées-Atlantiques, sacré meilleure boulangerie de France 2026. Malgré leur défaite, les Aveyronnais ont exprimé une immense fierté d'avoir atteint cette étape ultime. Ils soulignent le plaisir partagé et l'enrichissement de cette expérience. Cette visibilité a été un véritable tremplin pour leur boulangerie : en deux ans, l'équipe est passée de quatre à quatorze passionnés.

Ils reconnaissent que la victoire leur a échappé par manque de préparation et de technique sur les produits finaux, une leçon qui les motive à se dépasser davantage. Le jury, notamment Noëmie Honiat, a été particulièrement sensible à l'ancrage territorial de leurs créations, aux produits locaux comme les noisettes de la vallée du Lot, et à la touche personnelle de la fleur d'oranger. La finale a donc été l'occasion de célébrer l'excellence artisanale, l'innovation et la richesse des terroirs français





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