Yoa : Une jeune artiste engagée et sensible qui s'exprime à travers sa musique.

Avec son premier album « La Favorite » sorti récemment, la jeune chanteuse Yoa conquiert le monde de la musique. Nommée dans les catégories révélation féminine de l'année et révélation scénique des Victoires de la musique, elle se démarque par son engagement, son féminisme et sa poésie.

Engagée, féministe, poétique. À 26 ans, si Yoa est nommée dans les catégories révélation féminine de l'année et révélation scénique des Victoires de la musique, elle a tout d'une artiste confirmée. Après plusieurs projets, l'artiste sort son premier album, La Favorite . Chanteuse et autrice, Yoa voit sa musique comme un art, « mes chansons et mes clips sont très ludiques. Mon art est très thérapeutique et il est très sensible dans la mesure où je suis assez autodidacte. » nous explique-t-elle.

« Où vont les amitiés qui meurent ? » Avec La Favorite, la Parisienne remonte le film de sa vie, de son adolescence à aujourd'hui. Avec son titre Contre-coeur, Yoa nous plonge dans la mélancolie d'une amitié brisée. « On différencie beaucoup les relations amicales des relations amoureuses, alors que souvent les relations amicales durent plus longtemps, sont plus riches, passent par plus de phases que des relations amoureuses où on peut partir à juste titre dès qu'on se sent mal », explique l'artiste. La musique en thérapie En écoutant les paroles des titres de Yoa, on peut trouver des textes qui résonnent dans nos vies. Avec Le collectionneur, elle chante les violences sexuelles qu'elle a subies et s'adresse directement à l'agresseur. « Pendant très longtemps, j'ai pensé que ce qu'il fallait dissocier la musique de la thérapie et que ce n'était pas forcément une bonne chose de vouloir se soigner avec son art. Mais je reviens de plus en plus là-dessus. Je trouve que pour qu'une œuvre d'art soit intéressante, il faut qu'elle vienne d'un endroit qui est très intime. » souffle la chanteuse. Dans son texte, l'artiste évoque une agression et refuse d'embellir la réalité, « Je n'aime pas les figures de style, ça me saoule. Je préfère aller droit au but et ne pas trop mentir aux gens. Je souhaite faire simple, direct, droit et incisif. » C'est réussi





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Yoa La Favorite Victoires De La Musique Musique Femenin Engagement Poésie

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Yoa: Une jeune artiste engagée et poétique révélée par son premier album La FavoriteA seulement 26 ans, Yoa se voit déjà nommée dans les catégories révélation féminine de l'année et révélation scénique des Victoires de la musique. Son premier album, La Favorite, témoigne de son talent et de sa sensibilité.

Lire la suite »

Yoa : Une Parisienne Urbaine et SensuelleCet article explore la musique et la vie de Yoa, une jeune artiste française qui a fait ses débuts avec son premier album, « La Favorite ». Il met en lumière son style musical urbain influencé par ses expériences parisiennes, son écriture introspective et ses préoccupations liées à la sexualité et aux traumatismes.

Lire la suite »

Meghan Markle : cette jolie surprise faite avec une célèbre chanteuse à une jeune inconnueMeghan Markle a organisé une surprise pour une adolescente sinistrée par les incendies de Los Angeles. La duchesse en a dit plus.

Lire la suite »

LFI provoque l'ire avec une affiche accusant le PS d'alliance avec le RNLa France insoumise a créé une affiche accusant une alliance entre le Parti socialiste et le Rassemblement national, provoquant une vive réaction du PS et d'anciens membres de LFI.

Lire la suite »

Réduction de 42 euros sur la Xiaomi TV A 32 sur AliExpressAliExpress propose une réduction de 42 euros sur la Xiaomi TV A 32, avec une offre valable jusqu'au 7 février 23h59. Cette télévision LED ultra-abordable offre une bonne qualité d'affichage HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Elle est également équipée d'un système sonore Dolby Audio de 10 W compatible avec les standards DTS-X et DTS Virtual:X. La Xiaomi TV A 32 est une Google TV avec accès à des milliers d'applications et une télécommande avec contrôle vocal via l'assistant Google.

Lire la suite »

Deux Policiers Blessés Après une Collision avec une Tesla Volée à ValenceDeux policiers ont été blessés, dont un grièvement, lors d'une collision avec une Tesla volée à Valence dimanche matin. Les deux suspects, mineurs et connus des autorités, ont été interpellés après avoir percuté les policiers lors d'une tentative d'interpellation.

Lire la suite »