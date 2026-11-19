Découvrez les patchs décongestionnants The Depuff Eyespresso de Yepoda sur Sephora. À base de caféine et thé vert, ils réduisent les poches et les rides jusqu'à 36 %.

La marque de cosmétiques coréenne Yepoda, reconnue pour ses standards éthiques B Corp, propose désormais sur le site de Sephora ses patchs décongestionnants The Depuff Eyespresso. Ce soin spécifique pour le contour des yeux combine caféine et thé vert afin de lutter contre la fatigue visuelle et les signes de manque de sommeil en quelques minutes.

Compositions naturelles et efficacité anti-âge

Les patchs Yepoda The Depuff Eyespresso contiennent un mélange actif incluant du thé vert, de la caféine, de l'aloe vera et du calendula. Cette formulation vise à redonner du tonus à la peau fine autour des yeux et à offrir un effet anti-âge ciblé sur les pattes d'oie. L'objectif est de rafraîchir et décongestionner le regard pour une apparence plus lumineuse et apaisée.

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Utilisation simple et résultats cliniques

L'application de ces patchs Yepoda est conçue pour être rapide et intégrée à la routine beauté quotidienne. Il suffit de placer deux patchs sous chaque œil pendant une durée de 15 à 20 minutes. Après ce temps de pose, l'utilisateur peut directement appliquer sa crème de jour ou procéder au maquillage, grâce à une texture apaisée et rafraîchissante.

Impact sur les rides et disponibilité

Ces soins Yepoda affichent une action réductrice des rides et ridules allant jusqu'à 36 % selon les données fournies. Le produit est commercialisé chez Sephora au prix de 269 euros pour un pot contenant 90 grammes de produits. Chaque pot propose une quantité de 60 patchs, offrant une solution durable pour entretenir le regard face aux marques de fatigue.

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Engagement environnemental de la marque

Yepoda se distingue par sa certification B Corp, garantissant le respect de normes sociales et environnementales strictes. Une partie des bénéfices de la marque est reversée à hauteur de 1 % à des associations de protection de l'environnement. Ce choix éthique s'aligne avec la demande croissante des consommateurs pour des produits cosmétiques responsables et respectueux de la planète.

Contexte K-Beauty et conseils d'experts

Ces patchs incarnent l'essor de la K-Beauty en Occident, privilégiant des ingrédients naturels comme le thé vert et la caféine pour des résultats rapides. Bien que ces informations proviennent d'un expert de l'équipe shopping, elles soulignent l'importance de choisir des soins certifiés pour une efficacité optimale. La disponibilité sur Sephora permet un accès facile à ces innovations coréennes pour les utilisateurs cherchant à défatiguer leur regard efficacement.