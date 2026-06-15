Yasin Ayari, le joueur suédois qui a choisi de ne pas célébrer son premier but dans la Coupe du monde 2026

Le milieu de terrain suédois Yasin Ayari a choisi de ne pas célébrer son premier but dans la Coupe du monde 2026 contre la Tunisie, par respect pour le pays d'origine de son père. Ayari a déclaré que son père l'avait encouragé à jouer pour la Suède, car ses enfants sont nés en Suède.

Le milieu de terrain suédois Yasin Ayari a choisi de ne pas célébrer son premier but dans la Coupe du monde 2026 contre la Tunisie , par respect pour le pays d'origine de son père.

Né d'un père tunisien et d'une mère marocaine, Ayari a déclaré que son père l'avait encouragé à jouer pour la Suède, car ses enfants sont nés en Suède. Ayari a confirmé que la Tunisie l'avait approché avant le Mondial 2022, mais qu'il avait choisi de jouer pour la Suède. Son père, Azzouz Ayari, avait déclaré que son fils devait écouter ses tripes et jouer pour la Suède.

Ayari a également parlé de son deuxième but, scellant la victoire des Suédois, et a remercié Dieu pour tout ce qui lui est arrivé





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