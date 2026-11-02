Yannick Reverdy et Maylis Daubon : le procès en appel à Pau

Le procès en appel de Maylis Daubon se tient à Pau du 17 au 26 novembre. Yannick Reverdy, père des victimes, prépare une nouvelle défense judiciaire face aux menaces persistantes.

Le tribunal correctionnel de Pau accueillera la cour d'assises pour l'appel du dossier Maylis Daubon entre le 17 et le 26 novembre. Cette audience cruciale vise à réexaminer les faits graves survenus dans les Landes concernant l'empoisonnement des filles de l'accusée. L'ancien handballeur international Yannick Reverdy, père des victimes, occupera la première place du banc des parties civiles durant cette période.

Détails judiciaires et contexte légal

Ce nouveau jugement intervient moins d'un an après la première instance tenue à Mont-de-Marsan. Lors de ce premier procès, Maylis Daubon avait été condamnée à trente ans de réclusion criminelle. La peine prononcée visait spécifiquement les actes d'empoisonnement ayant causé la mort de l'aînée des enfants et mis en danger la santé de la cadette. L'appel a été introduit deux jours seulement après la publication du verdict initial par la justice française.

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Réactions et préparation de la défense

Yannick Reverdy exprime sa méfiance envers les intentions de son ex-conjointe qui cherche selon lui à prolonger leur souffrance plutôt qu'à chercher l'innocence. Il affirme que les nouveaux éléments médicaux et techniques recueillis viendront éclairer davantage les circonstances tragiques de l'affaire. Des témoins supplémentaires, auparavant retenus par la peur, ont décidé de témoigner spontanément lors de cette phase procédurale.

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Menaces et impact familial concret

La sécurité physique de la famille reste une préoccupation majeure en raison des tentatives violentes précédentes. Maylis Daubon a déjà été condamnée pour avoir orchestré une tentative d'assassinat depuis sa cellule contre Yannick Reverdy. Ce dernier redoute désormais des représailles venant de l'entourage de son ex-femme, notamment de sa belle-famille dont il juge le comportement inquiétant lors des premières audiences.

Suivi des procédures et prochaines étapes

Les autorités judiciaires maintiennent un dispositif de surveillance accru pour protéger les survivants de cette drame familial. Le calendrier prévoit des auditions continues tout au long de la semaine du 26 novembre pour finaliser les débats. Les avocats de la partie civile s'apprêtent à présenter leurs arguments devant les magistrats de la cour d'appel de Pau.