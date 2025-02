Yannick Neuder promet d'intervenir sur les frais de parking dans les hôpitaux

Le ministre de la Santé répond à la pression des patients et des députés face aux prix exorbitants des parkings hospitaliers. Il promet de demander aux CHU de prendre en charge les frais de parking dans certaines conditions, notamment pour les maladies longues.

Le ministre de la Santé , Yannick Neuder , a promis mercredi devant l'Assemblée nationale d'intervenir pour que les hôpitaux limitent dans certaines conditions leurs frais de parking. Ce sujet de tension récurrent en France a été soulevé par le député socialiste Stéphane Hablot, qui a interrogé le ministre sur le scandale des stationnements payants dans les hôpitaux .

\Hablot a notamment cité le cas d'une jeune femme qui parcourt 200 kilomètres par jour pour rendre visite à sa mère en soins palliatifs à l'hôpital de Nancy et qui paie 300 euros par mois de parking. Le ministre a répondu qu'il s'agirait de « remettre dans nos politiques publiques » l'accompagnement et l'humanité. Yannick Neuder a déclaré qu'il demanderait « lors de la prochaine conférence des directeurs généraux de CHU que dans certaines conditions, sur des maladies longues, il y ait une prise en charge de cette nécessité d’avoir les proches au chevet des patients ». \Cette annonce intervient alors que les concessions de parkings hospitaliers à des opérateurs privés se sont multipliées ces dernières années, alors que les hôpitaux sous forte contrainte financière cherchent à concentrer leurs investissements sur leurs activités de soins. Le sujet est particulièrement sensible dans les villes comme Brest, Cambrai et Bordeaux où les patients et leurs proches ont manifesté leur mécontentement face aux tarifs exorbitants des parkings hospitaliers





