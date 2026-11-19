Le sénateur Yannick Jadot a annoncé son départ officiel des Écologistes sur BFMTV. Il refuse la coalition de Marine Tondelier avec Jean-Luc Mélenchon.

Yannick Jadot, sénateur du Haut-Rhin et ancien candidat à la présidentielle, a annoncé son départ définitif des Écologistes ce jeudi 19 novembre. Cette décision majeure a été rendue publique lors de sa participation au plateau de BFMTV, marquant une rupture profonde au sein de la famille politique verte.

Une rupture consécutive à l'alliance Tondelier-Mélenchon

Yannick Jadot explique que sa décision découle directement de la proposition de coalition faite par Marine Tondelier, la secrétaire nationale du parti, à Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France Insoumise (LFI). Mercredi dernier, Marine Tondelier s'était dite prête à une coalition autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, reconnaissant la dynamique de campagne indéniable du leader de gauche.

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Le sénateur a déclaré qu'il quittait ce mouvement politique en raison de ce choix stratégique. Il a accusé la candidate écologiste à la présidentielle d'avoir suspendu l'écologie politique du débat public. Selon lui, l'écologie est devenue une sorte d'animateur de la gauche au lieu d'être un mouvement politique fort.

Yannick Jadot a ajouté qu'il considère ce mouvement actuel comme un fiasco. Il estime devoir reconstruire l'écologie politique en dehors de ce mouvement dirigé par quelqu'un qui tourne le dos à toute leur histoire et à leurs valeurs communes. Cette déclaration marque une fin de non-recevoir claire envers la nouvelle orientation du parti.

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Le contexte des tensions internes au sein des Verts

Les tensions entre Yannick Jadot et la direction actuelle des Écologistes étaient connues depuis plusieurs mois. À la fin de l'été, Yannick Jadot avait estimé que Raphaël Glucksmann était le mieux placé pour réconcilier les besoins de justice sociale, l'impératif écologique, la démocratie et l'Europe, aux dépens de Marine Tondelier, la candidate officielle de son parti.

Cette prise de position avait valu à Yannick Jadot une suspension temporaire au sein du mouvement. Les deux hommes, Yannick Jadot et Raphaël Glucksmann, avaient même effectué ensemble le premier déplacement de campagne de ce dernier. Cette visite s'est déroulée dans un parc éolien de Charente-Maritime fin août, bien avant la victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire sociale-démocrate.

Lors de cette visite conjointe, ils avaient insisté sur leurs nombreux points d'entente. Cependant, ils ont également reconnu une divergence majeure concernant les nouveaux réacteurs nucléaires. Cette différence idéologique a contribué à fragiliser la cohésion interne du mouvement écologiste ces derniers mois.

Implications politiques et perspectives pour la gauche verte

Le départ de Yannick Jadot représente une perte symbolique et politique significative pour Les Écologistes. En accusant Marine Tondelier de tourner le dos à des combats historiques, il met en lumière une fracture idéologique au sein du mouvement. Sa famille politique est selon lui l'écologie politique traditionnelle, qu'il juge trahie par la coalition envisagée.

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Cette annonce survient dans un contexte politique tendu où les alliances de gauche se redessinent. La décision de Marine Tondelier d'ouvrir la voie à Jean-Luc Mélenchon a provoqué des remous considérables. De nombreux membres historiques du mouvement se sentent désormais déconnectés des orientations prises par la direction actuelle.

L'avenir des Écologistes semble désormais compromis par cette scission interne. La reconstruction du mouvement en dehors de la direction actuelle pourrait être la seule option pour Yannick Jadot et ses partisans. Cette situation complexe pourrait influencer significativement le paysage politique français en vue de la prochaine échéance présidentielle, prévue pour 2027.