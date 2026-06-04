Yann Roubert : le bilan d'un an à la tête de la Ligue nationale de rugby

Yann Roubert, le président de la Ligue nationale de rugby, nous a accordé une interview d'une demi-heure. L'occasion pour l'ancien président du LOU de faire un premier bilan un peu plus d'un an après le début de son mandat et de balayer l'actualité ovale.

Yann Roubert , le président de la Ligue nationale de rugby, nous a accordé une interview d'une demi-heure. L'occasion pour l'ancien président du LOU de faire un premier bilan un peu plus d'un an après le début de son mandat et de balayer l'actualité ovale : convention FFR/LNR, salary cap et Stade Toulousain , Champions Cup , Coupe du monde des clubs.

Mais aussi la Pro D2, dont la finale entre Vannes et Provence Rugby se tient ce samedi 6 juin à Toulouse, au stade Ernest-Wallon (18 heures). Cela fait maintenant plus d'un an que vous êtes président de la LNR, quelques mois que vous en êtes le salarié, quel bilan faites-vous de ce début de mandat ? C'est à la fois intense et passionnant, à défaut d'être reposant on va dire (rires). Il s'est passé beaucoup de choses en un an.

On a la chance d'être dans une dynamique qui est excellente pour le rugby d'une manière générale, avec des records d'affluence, d'audiences TV, de revenus, d'enthousiasme j'espère, de suspense pour la finale de Top 14 de l'an dernier, de distribution de revenus aux clubs et aux joueurs. Des clubs français qui gagnent les Coupes d'Europe, ça c'est plus récent (Bordeaux-Bègles et Montpellier, NDLR), donc évidemment c'est chouette.

Il y a eu aussi des points de passage intéressants et des décisions structurelles et importantes pour le rugby français. Je pense évidemment à la convention qu'on a signée avec la Fédération française de rugby, qui réaffirme l'ambition pour nos championnats, pour l'équipe de France, la solidarité du rugby professionnel avec le rugby amateur.

Et puis, intra-Ligue, il y a notamment eu les changements sur le salary cap, qui a été un gros débat cet automne, le changement de règles et l'instauration à partir de la saison en cours des sanctions sportives. Bref, on ne s'est pas ennuyés et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. ENTRETIEN.

Yann Roubert : Ne pas croire que le rugby vit dans l'opulence annonce le président de la LNR avant les demi-finales à LyonJe trouve qu'elle a le mérite de réaffirmer pour cinq saisons les relations entre la FFR et la LNR, dans le cadre du code du sport évidemment. C'est évidemment structurant pour nos deux institutions et pour le rugby français dans son ensemble.

Elle a permis de réaffirmer une ambition commune, à savoir un Top 14 et une Pro D2 attractifs et compétitifs, et des équipes de France ambitieuses. On peut se réjouir d'avoir gagné les deux derniers Tournois chez les grands comme chez les moins de 20 ans. Mais évidemment, on espère que ça portera ses fruits pour la Coupe du monde en 2027 avec une priorité absolue donnée à la santé des joueurs.

Si je résume en cinq ambitions, c'est l'attractivité, la compétitivité de nos championnats, l'ambition des équipes de France et on espère leurs résultats, la priorité absolue qui est donnée à la santé des joueurs, le fait que le monde professionnel soit pleinement engagé aux côtés du rugby amateur et puis une attention particulière aussi au rôle de la France à l'international et au développement du rugby dans le monde





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