Yann Moix condamné pour avoir menti sur les images tournées par Hikari

Le tribunal a jugé que Yann Moix a agi avec mauvaise foi et n'était pas propriétaire des images tournées par Hikari, tandis que la justice a considéré qu'il n'y avait pas de relation de travail entre lui et cette société. Yann Moix a également fait appel de toutes les dispositions civiles.

Le tribunal a jugé que Yann Moix a agi avec mauvaise foi et n'était pas propriétaire des images tournées par Hikari , tandis que la justice a considéré qu'il n'y avait pas de relation de travail entre lui et cette société.

Le producteur Anthony Dufour a qualifié cette décision de manière polie de dire que Yann Moix a menti depuis le début. Yann Moix a également fait appel de toutes les dispositions civiles. La société Hikari, Anthony Dufour et France Télévisions ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le tribunal estimant que Yann Moix n'avait pas agi avec l'intention de nuire.

Le reportage diffusé sur France Télévisions a provoqué une onde de choc médiatique avec des accusations de viol et des propos sexistes contre Gérard Depardieu. Yann Moix a également fait appel de toutes les dispositions civiles





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