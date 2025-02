Yann Brethous, confidences d'un futur recordman du Stade Montois

Yann Brethous, joueur historique du Stade Montois, va vivre un moment symbolique ce jeudi soir face à Provence Rugby. Il devrait battre le record de matchs avec le club, détenu par Julien Tastet. Avant de quitter le terrain en tant que joueur pour intégrer le centre de formation, l'historique flanker s'est confié sur ses souvenirs, ses coéquipiers et ses moments marquants.

Stade Montois . « Christophe Laussucq n’en pouvait plus de nous » : Yann Brethous , confidences d’un futur recordmanAprès 18 ans au Stade Montois , Yann Brethous va tirer sa révérence et intégrer le centre de formation comme préparateur physique à l’issue de la saison. Tout en poursuivant sa carrière de joueur à Grenade, en R2, aux côtés de ses cousins.Flanker historique, homme d’un seul club, Yann Brethous devrait battre le record de Julien Tastet ce jeudi soir (21 heures) au stade Boniface.

À l’occasion de sa 337e apparition contre Provence Rugby, le futur préparateur physique du centre de formation rouvre la boîte à souvenirs.Un nouveau chapitre de l’histoire centenaire du Stade Montois va s’écrire sur le synthétique de Boniface, ce jeudi soir : Yann Brethous va connaître contre Provence sa 337e apparition en jaune et noir. Le Saint-Mauriçois, qui tirera sa révérence en juin prochain, ne quittera pas le monde de l’Ovalie pour autant, puisqu’il intégrera le centre de formation comme préparateur physique tout en terminant son parcours de joueur à Grenade-sur-l’Adour (Régionale 2), son autre club de cœur, aux côtés de ses cousins. Avant une rencontre « à la saveur particulière », l’historique flanker de 35 ans s’est replongé dans sa très riche carrière.Trevor Leota. Son charisme et sa force quand il est arrivé… Il a fait une belle carrière, mais il était assez impressionnant à voir.Je m’en souviens encore : Louis Picamoles. On va à Montpellier, en Top 14. Il fait un départ de 8 et il m’a enterré dans le sol. Ça fait bizarre (sourire)…Ah, c’est difficile… De ma génération, Romain Mareuil ! Chez les plus anciens, je dirais Marc Giraud et Benat Arrayet. Stade Montois : trois changements dans l’équipe contre Provence, le futur recordman Brethous sur le banc Le staff montois a choisi de procéder à trois changements dans le quinze victorieux à Biarritz pour la réception de Provence Rugby, ce jeudi (21 heures). Remplaçant au coup d’envoi, Yann Brethous connaîtra sa 337e apparition lors de son entrée en jeuSouvent, les plus fous sont les plus drôles (rires) ! Allez, La Tast’ (Julien Tastet). Il avait une facilité à attirer des personnes autour de lui qui faisaient bien rigoler. C’était un vrai aimant à clowns, il amusait la galerie.Sur le terrain, je vais dire Jérôme Dhien. En dehors, un gars énorme, au grand cœur, mais sur le terrain, pfiou… Ça piquait ! C’était un peu à l’ancienne à cette époque. Il y avait Laurent Travini, aussi. Les deux, c’était intéressant quand ils jouaient (rires).Henry Tuilagi, à Perpignan. À chaque fois qu’on tapait les coups d’envoi, il les prenait tous… Lors d’un match, je devais le plaquer, mais il s’est claqué juste avant, j’étais tranquille jusqu’à la fin (sourire). Physiquement, avec sa carrure, c’est l’un des joueurs qui m’a le plus impressionné.Il y en a un paquet : Dov Kosse, Maxime Bats, Philip Van Schalkwyk, Jandre Mynhardt… C’était une année de montée, on était tous très proches. On arrive à se recroiser de temps en temps et c’est comme si on ne s’était jamais quittés.Ouh là là, c’est compliqué ! Le roi de la fête, c’était Benat Arrayet. Mais je peux aussi citer Juju Tastet, Baptiste Chedal, Damien Cler, Yannick Lafforgue, Florent Cazeaux… Aujourd’hui, on va dire Romain Durand. Et moi, je suis au milieu (rires).Sans hésiter, Jean-Marc Mazzonetto. Je n’ai jamais vu un mec aussi carré dans ma carrière. Tout ce qu’il faisait avait un but précis. C’est le mec qui m’a le plus impressionné dans sa rigueur. « Marc Dal Maso ? Il s’amusait à regarder les flexions des genoux des piliers ! Sa précision et son sens du détail m’ont vraiment marqué »Il y en a plein ! Je vais dire mon troisième match en pro en 2008 : on est champion de France Crabos, on joue à Toulon tous ensemble. Après, il y a mon premier match, à 18 ans, à Béziers. Et il y a aussi la première montée, contre Pau (en 2012). Je jouais, c’était le jour de mon anniversaire. Ce sont trois matchs importants. Mais sur les 18 ans, il n’y a que quatre ou cinq ans où on ne s’est pas qualifiés en phases finales. Sinon, j’ai toujours joué des quarts, des demies et des finales. Il y a donc beaucoup de souvenirs.La finale contre Bayonne (en 2022). Je n’ai pas joué, ça a été très difficile. J’avais mis du temps à m’en remettre. C’est la vie d’un joueur, mais j’avais pris un coup derrière la tête. (Il réfléchit.) J’ai eu la chance et le plaisir de jouer avec mes meilleurs amis pendant ces 18 saisons, donc j’ai zéro regret sur ma carrière. Si c’était à refaire, je le referais. Yann Brethous a tout connu lors de ses nombreux derbies contre l’US Dax : de grandes joies, comme le 0-40 en 2014, ou de grandes peines, comme la défaite à Boniface d’avril 2024 (défaite 13-18).J’avais mis un doublé contre Narbonne ici (2017). Il y a aussi cet essai en finale contre Agen, que l’on perd (2015





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Stade Montois Yann Brethous Record Julien Tastet Rugby France

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Brethous égale le record de Tastet à AurillacLe flanker Yann Brethous égale le record de ses apparitions avec le Stade Montois lors du déplacement crucial à Aurillac.

Lire la suite »

Stade Montois : à Aurillac, un succès résilient et un grand ouf de soulagementAu bord du gouffre, les Montois ont brillamment réagi en surclassant les Aurillacois, concurrents directs pour le maintien, ce jeudi soir à Jean-Alric (21-43). Ils se rassurent et prennent leurs distances avec la zone rouge

Lire la suite »

Stade Montois : face à Montauban, le début d’un long tunnel en apnéeReprogrammée le jeudi 30 janvier, la rencontre à Aurillac va contraindre les Montois à enchaîner sept rencontres d’affilée. Ils entament ce « bloc » copieux face aux ambitieux Montalbanais, ce vendredi (19 h 30) à Boniface

Lire la suite »

Stade Montois: Le maintien plus que jamais d'actualité après une nouvelle défaiteLes Montois ont concédé une quatrième défaite à domicile face à l'USM Montauban, malgré une entame encourageante. Le maintien devient l'objectif prioritaire pour Patrick Milhet et ses joueurs.

Lire la suite »

Coupe de France 2016 : l'élimination du Stade Montois football en imagesDANS LES ARCHIVES - Le 16 janvier 2016, il s'en est fallu de très peu. Mais Les jaune et noir s’inclinent 1-0 à Saint-Malo, en 16ᵉ de finale de la Coupe de France, sur le terrain d'une autre formation de CFA. Retour en images, avec les supporters, dirigeants et joueurs.

Lire la suite »

Stade Montois : Le match à Aurillac reporté pour cause de terrain geléLe match de rugby entre Stade Montois et Aurillac a été reporté vendredi 17 janvier en raison du terrain gelé. Déception et frustration côté montois, mais prudence et sécurité avant tout.

Lire la suite »