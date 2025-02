Yann Barthès Ridiculise Emmanuel Macron Lors d'une Réunion sur l'Intelligence Artificielle

Yann Barthès a profité de son émission sur TMC pour se moquer d'Emmanuel Macron lors d'une réunion sur l'intelligence artificielle. Le présentateur a notamment ironisé sur les gestes du président et son jonglage entre le français et l'anglais.

Yann Barthès a abordé le sujet de l'intelligence artificielle sur TMC ce mardi 11 février. Dans son émission, le présentateur a profité de l'occasion pour ridiculiser Emmanuel Macron . Le président français ne sera probablement pas ravi. «Et les deux lettres qu'on entend le plus depuis deux jours : IA. C'est du grand Emmanuel Macron que l'on a depuis deux jours. » s'amuse Yann Barthès en diffusant des vidéos où le président tente de prononcer correctement « IA ».

Le présentateur de Quotidien a même réalisé une chronique spéciale consacrée à Emmanuel Macron lors de la réunion sur l'intelligence artificielle. «C'est un peu son grand retour depuis juin dernier. Du grand Macron comme avant, avec plein de gestes en mode start-up. » Yann Barthès se moque d'Emmanuel Macron. «Et donc bravo à vous tous. Ça permet de faire des tas de révolutions. Et cela est unique. Unique. » lance Emmanuel Macron au sujet de l'IA. Ces propos ont amusé Yann Barthès. «Le président en mode start-up qui fait des gestes et qui jongle entre le français et l'anglais. Il jongle, il jongle, il jongle. » On voit ensuite une séquence où le président parle français et anglais. «Je ne sais pas combien il y a de francophones et d'anglophones. Je vais peut-être dire...I will say just a few words in French and I will switch into English. D'abord, je veux vraiment remercier but I'm very happy that you, de facto, you choose France... » dit alors Emmanuel Macron, se perdant dans les deux langues. «Ah, je jongle avec le latin aussi. » ironise Yann Barthès. Le présentateur de Quotidien remixe la soirée d'Emmanuel Macron. Juste avant le dîner des chefs d'État, le président Emmanuel Macron a voulu finir avec de la musique. «Merci beaucoup. Et je crois qu'on a une œuvre maintenant. Agoria va nous la présenter ou la lancer. » C'est là que Yann Barthès s'est amusé. «Alors le président lui a fait une DJ request à DJ Agoria. 'Hé, tu peux me passer mon nouveau titre ?'' Le plateau a ensuite entendu la parodie de la chanson. 'Je dissous l'Assemblée nationale, ce soir.' est le titre du son qui passe en boucle. 'On a créé d'autres titres avec un soupçon d'IA et un soupçon de montage, on vous fait écouter ça dans deux minutes.' tease le présentateur avant de passer un nouveau mix. «Et je vous ai promis un autre titre, on a créé une autre track, ça s'appelle tout simplement François Bayrou. Dansez !





