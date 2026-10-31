Yanis Marshall révèle ses addictions et un prime de la Star Academy alcoolisé

Dans son autobiographie à paraître le 5 novembre, Yanis Marshall révèle ses addictions à l'alcool et à la drogue et raconte avoir bu pendant un prime de la Star Academy.

Dans son autobiographie Je vous conseille de ne pas le dire, à paraître le 5 novembre aux éditions Leduc, Yanis Marshall revient sur ses addictions à l'alcool et à la drogue. L'ancien professeur de danse de la Star Academy y raconte notamment un prime auquel il a participé alors qu'il était encore ivre.

Un prime de la Star Academy sous alcool

Yanis Marshall décrit très clairement son état lors de cette soirée diffusée sur TF1. Il affirme avoir été ivre sur scène, devant des millions de téléspectateurs, et indique ne pas s'en être soucié. Il précise également qu'il buvait derrière la table des professeurs pendant le prime.

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Celui qui n'aura connu qu'une seule saison comme professeur de danse assure toutefois qu'il ne consommait pas d'alcool pendant ses cours avec les élèves. Il ne sera pas reconduit dans l'émission l'année suivante.

Un rythme de vie décrit comme extrême

Dans son livre, Yanis Marshall raconte avoir pris sa première pilule d'ecstasy et décrit un quotidien fait d'excès. Il évoque deux jours de fête, alcool et drogue, un vol de quatorze heures, deux cours à l'arrivée et le ventre vide depuis deux jours. Il estime que d'autres que lui seraient morts.

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Il explique qu'en parallèle de ses consommations, il devait assurer des cours de danse et préparer les chorégraphies des primes de la Star Academy. Un rythme qu'il qualifie lui-même d'anormal pour son corps.

Arrêt de la cocaïne et suivi d'un groupe d'addiction

Yanis Marshall affirme avoir arrêté la cocaïne il y a deux ans. Il reconnaît cependant continuer à boire de l'alcool et fréquenter un groupe d'addiction. Son ouvrage revient sur l'ensemble de son parcours et sur ces addictions qui ont longtemps fait partie de son quotidien.

Révélé au grand public par la Star Academy, il s'exprime aussi sur son départ de l'émission, qu'il a mal vécu. Le livre paraît le 5 novembre aux éditions Leduc.

D'autres prises de parole sur les agressions sexuelles

Yanis Marshall s'est également exprimé sur les agressions sexuelles qu'il aurait subies. Il souhaite libérer la parole pour se reconstruire. Bruno Vandelli, figure de Popstars, a été accusé par Yanis Marshall, et cinq de ses anciens élèves ont porté plainte pour agressions sexuelles.

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Ces révélations s'ajoutent donc à celles consacrées à ses addictions. L'ancien professeur de danse y décrit un état second pendant les primes et un quotidien marqué par les excès, tout en assurant avoir cessé la cocaïne depuis deux ans.