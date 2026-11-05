Yanis Marshall : L'autobiographie qui révèle son combat contre les addictions

Yanis Marshall publie son autobiographie le 5 novembre. L'ancien de Star Academy y décrit sa séropositivité, ses addictions alcooliques et sa rémission.

Yanis Marshall, la figure emblématique de la deuxième saison de Star Academy diffusée en 2022, fait le point sur sa santé mentale et physique. À l'occasion de la sortie de son livre le 5 novembre, l'artiste de 36 ans brise le silence sur ses années sombres. Il aborde frontalement ses luttes passées contre l'alcool et les drogues, tout en confirmant sa séropositivité.

Publication de son autobiographie le 5 novembre

Le livre intitulé Je vous conseille de ne pas le dire, publié aux éditions Leduc, marque un tournant dans la carrière publique de Yanis Marshall. Il est apparu aux côtés d'Anisha, la gagnante de la nouvelle édition, mais c'est maintenant au tour de l'ancien élève de raconter sa propre histoire. Cette autobiographie permet de comprendre les mécanismes complexes qui ont mené à ses problèmes d'addiction.

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L'alcool comme amplificateur des émotions

Yanis Marshall explique que la consommation d'alcool était une réponse à une détresse profonde. Selon ses aveux, l'alcool amplifiait toutes ses émotions, rendant la tristesse ou la colère cent fois plus intenses. Il précise qu'il buvait parfois pendant les primes de l'émission, un fait qu'il assume pleinement aujourd'hui. Cette prise de conscience lui a permis de comprendre d'où venait cette envie irrépressible.

Séropositivité et reconstruction personnelle

Outre ses addictions, l'artiste révèle également son statut séropositif, qu'il qualifie de non-drame majeur pour sa vie. Cette transparence s'accompagne d'un travail thérapeutique approfondi. En parlant de ses violences sexuelles passées et de ses blessures, il a réussi à mettre des mots sur des traumatismes anciens. Ce processus de prise de conscience et de pardon envers lui-même a été essentiel pour sa rémission.

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Une sobriété retrouvée et un message d'espoir

Aujourd'hui, Yanis Marshall affirme aller mieux et avoir trouvé des clés pour mieux se comprendre. Il précise qu'il boit encore, mais uniquement pour le plaisir et non plus par nécessité ou angoisse. Son histoire sert désormais de témoignage pour d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Son parcours de Star Academy, où il était remarqué pour ses chorégraphies créatives, illustre une résilience à toute épreuve.

Impact public et reconnaissance professionnelle

Depuis sa participation à Star Academy en 2022, Yanis Marshall a consolidé sa notoriété au sein de la pop culture française. Son parcours inclut également une participation à Britain's Got Talent en 2017, où il a atteint la finale. Il cumule désormais les casques de professeur de danse et de chorégraphe, tout en abordant l'âge de 36 ans avec une nouvelle lumière. Son livre devient un outil de sensibilisation important sur la santé mentale et la séropositivité.