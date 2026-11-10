Yanis Marshall : Jenifer l'a aidé lors d'une crise d'angoisse aux NRJ Music Awards

Trois ans après les NRJ Music Awards 2022 à Cannes, l'ancien professeur de danse de la Star Academy Yanis Marshall raconte comment Jenifer l'a mis à l'abri loin des projecteurs.

Lors des NRJ Music Awards organisés à Cannes en novembre 2022, l'ancien professeur de danse de la Star Academy Yanis Marshall a fait une crise d'angoisse en coulisses. Trois ans plus tard, le chorégraphe raconte que la chanteuse Jenifer, gagnante de la première saison de la Star Academy, l'a aidé à quitter les lieux sans être exposé aux photographes. Un titre de Closer évoque également une crise survenue sous l'effet de la cocaïne, un point que le récit de Yanis Marshall ne détaille pas.

Invité à remettre le prix de l'artiste francophone de l'année, Yanis Marshall se trouvait dans un état de grande tension ce soir-là. Sa notoriété venait de progresser fortement depuis son arrivée au château de Dammarie-les-Lys, où il enseignait la danse aux élèves de la Star Academy. La presse était présente en nombre à quelques mètres de lui, ce qui rendait tout malaise particulièrement visible.

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Jenifer a fait évacuer Yanis Marshall par la plage

Jenifer a fait sortir Yanis Marshall de la salle par une issue donnant sur la plage, selon le témoignage du chorégraphe. La cérémonie se tenait à proximité immédiate de la mer, ce qui offrait une sortie discrète pour échapper à l'agitation des coulisses.

Yanis Marshall affirme que Jenifer l'a d'abord fait venir dans sa loge. Il la cite en substance en expliquant qu'elle était là, qu'elle l'a aidé et qu'elle l'a fait évacuer par la plage. Les deux artistes partageaient alors le même agent, ce qui a créé un lien professionnel entre eux.

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Ce soutien ne s'est pas limité à cette soirée. Yanis Marshall indique que Jenifer répondait au téléphone lorsqu'il traversait des périodes difficiles. Il décrit ce lien comme ayant survécu à l'époque de la Star Academy, dans un milieu où les relations s'effacent souvent avec la fin des émissions.

Un parcours marqué par l'absence de suivi psychologique

Yanis Marshall a évoqué publiquement le manque d'accompagnement psychologique après la Star Academy. Dès octobre 2023, dans les colonnes du Parisien, il expliquait que son départ du programme n'avait pas été son choix.

Dans ce même entretien, le danseur exprimait un regret appuyé : l'absence de suivi psychologique une fois l'aventure terminée. Il relie cette absence à la crise vécue à Cannes, sans en faire une accusation directe envers la production de l'émission, dont le nom n'est pas cité dans les passages retenus.

Dans une interview récente, Yanis Marshall a résumé son état d'esprit de l'époque sans détour. Ses déclarations récentes confirment un témoignage cohérent avec celui qu'il avait livré en 2023, centré sur la fragilité ressentie après la notoriété soudaine.

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Jenifer et la Star Academy : une relation toujours active

Jenifer reste associée à la Star Academy, qu'elle a remportée lors de la première saison, et son parcours continue d'alimenter l'actualité de l'émission. Elle s'apprête à revenir sur scène en 2027, selon les informations publiées dans les médias du divertissement.

Lors d'un passage au micro de M Radio, Jenifer a aussi évoqué sa participation à la Star Academy en 2001. Elle a notamment salué l'enseignement de Raphaëlle Ricci, ancienne professeure emblématique du château de Dammarie-lès-Lys, qu'elle décrit comme une méthode de travail qui lui a été utile.

Jenifer a également confié s'être isolée à l'époque de sa notoriété et avoir parfois ressenti de la culpabilité face à son succès. Ces confidences éclairent la manière dont elle a pu comprendre les difficultés d'un ancien professeur confronté à une exposition brutale, sans que ce lien soit établi par l'intéressée elle-même dans les extraits disponibles.

Pour les fans, le prochain rendez-vous public de Jenifer est fixé au 29 mai à l'Adidas Arena de Paris, dans le cadre de sa tournée. Le témoignage de Yanis Marshall rappelle que l'accompagnement après les émissions de téléréalité reste un sujet de débat dans le milieu du divertissement.