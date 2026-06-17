Yan Diomandé rend hommage à sa sœur décédée dans une lettre poignante lors de la Coupe du monde

Le jeune attaquant ivoirien Yan Diomandé a partagé une lettre émouvante dédiée à sa sœur Roxane, morte tragiquement à l'âge de 15 ans. Ce message rend hommage à son soutien indéfectible et raconte les circonstances de son décès, alors qu'il dispute sa première Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire.

Yan Diomandé avait à peine 18 ans lorsqu'il a perdu sa sœur Roxane , décédée à l'âge de 15 ans. Le jeune attaquant ivoirien, qui dispute sa première Coupe du monde, a publié une lettre terriblement poignante pour lui rendre hommage.

Dans ce message déchirant, il se souvient des rêves partagés avec sa sœur, qui croyait en son potentiel de footballeur alors que d'autres en riaient. Il décrit le vide laissé par sa disparition et révèle les circonstances tragiques de sa mort, survenue en 2025 après qu'un individu aurait mis une substance dans son verre lors d'une fête.

Diomandé exprime son souhait de faire connaître le nom de Roxane à travers ses performances sur le terrain, promettant d'accomplir les prédictions qu'elle faisait sur son avenir. Il promet également de jouer en son honneur lors de la Coupe du monde, où la Côte d'Ivoire affronte l'Allemagne samedi avant de conclure la phase de groupes contre Curaçao le 25 juin.

Ce témoignage bouleversant met en lumière le soutien familial qui a permis au joueur du RB Leipzig, déjà suivi par les plus grands clubs européens, de poursuivre son ascension malgré l'épreuve. La lettre se termine par un message d'amour fraternel et une promesse de réussite en mémoire de Roxane, qui voyait en lui un futur meilleur que Cristiano Ronaldo.

Ce récit personalisé contraste avec les autres actualités footballistiques liées à la Coupe du monde, comme les débuts des Bleus contre le Sénégal ou les analyses sur les performances de l'équipe de France, mais il rappelle les histoires humaines qui traversent le tournoi





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