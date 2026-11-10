Yamaha True X Bar 90A : Barre de son Dolby Atmos sans enceintes arrière

Yamaha lance la True X Bar 90A en France. Cette barre de son Dolby Atmos sans enceintes arrière offre un son premium avec douze haut-parleurs à faisceaux pour un prix accessible.

Yamaha étend son portefeuille de produits audio grand public avec l'arrivée officielle en France de la True X Bar 90A. Ce nouveau système audio barre se distingue par sa capacité à délivrer une expérience sonore immersive sans nécessiter d'enceintes satellites arrière. Le constructeur japonais vise à démocratiser son univers sonore haut de gamme en proposant une solution performante pour un tarif plus abordable que ses modèles précédents. Cette annonce marque une étape importante dans la stratégie de la marque pour séduire les consommateurs soucieux de la qualité audio dans leur salon.

Développement technique et architecture sonore

La True X Bar 90A repose sur une technologie acoustique sophistiquée centrée sur douze haut-parleurs à faisceaux directs. Ces transducteurs sont spécifiquement disposés sous le panneau supérieur de l'appareil, avec six unités de chaque côté. L'architecture interne de cette barre de son est alimentée par un amplificateur YDA-141 puissant. Celui-ci permet de diriger le son vers le plafond de la pièce afin de reproduire les canaux d'élévation nécessaires pour le format Dolby Atmos. L'objectif technique est de créer des effets spatiaux comparables à ceux produits par des enceintes encastrées directement dans le plafond.

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Sur le plan physique, la barre de son mesure 1 180 mm de large pour une hauteur de 85 mm avec ses pieds inclus. Le châssis pèse 11 kg au total. Yamaha indique que l'épaisseur réduite à 71 mm est atteinte une fois les pieds retirés pour une fixation murale. Contrairement à certains modèles compacts, cette unité n'est pas conçue pour être discrète, mais privilégie une conception acoustique robuste. Yamaha ne communique pas la puissance totale en watts de ce modèle spécifique. Cela contraste avec la True X Bar 50A de la même gamme, qui délivre 280 watts et mesure 1 015 mm de large.

Innovations acoustiques et traitement du signal

L'agencement interne des haut-parleurs reprend les codes inaugurés par la True X Surround 90A. La barre intègre une vraie voie centrale distincte des canaux latéraux. Les trois canaux avant reçoivent chacun un haut-parleur large bande ovale, décrit par le fabricant comme étant en forme d'œil. Cette conception est associée à des tweeters pour optimiser la précision des aigus. Le canal central dispose de deux tweeters, tandis que les canaux gauche et droit en comportent chacun un de 25 mm.

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Selon Yamaha, cette configuration de transducteurs offre des médiums riches et un son clair sans distorsion. Le système intègre également la technologie Surround:AI pour l'analyse du son. Cette fonction analyse en temps réel les dialogues, la musique, les ambiances et les effets de chaque scène cinq fois par seconde. Le traitement repose sur un SoC Qualcomm QCS407 64 bits, une puce déjà employée dans le modèle phare de la série Aventage de la marque. Cette intelligence artificielle ajuste automatiquement le champ sonore pour une immersion optimale.

Caisson de basses et connectique avancée

L'ensemble est complété par un caisson de basses sans fil équipé d'un haut-parleur de 17 cm. Yamaha a développé un évent Symmetrical Flare pour cette unité. Selon le constructeur, cette structure symétrique, conçue grâce à la mesure des flux d'air, évacue l'air de manière plus régulière. Cette innovation réduirait le bruit de l'évent de 20 dB par rapport à une conception classique. Le caisson mesure 241 x 378 x 414 mm et pèse 12,7 kg. Il se connecte sans fil via la bande 5 GHz, ce qui élimine le besoin d'une sortie caisson filaire sur la barre.

La connectique de la True X Bar 90A reste sobre mais fonctionnelle. Le modèle propose une seule entrée HDMI compatible 4K en passthrough et une sortie HDMI eARC. Une entrée optique est également disponible pour les sources numériques. La barre gère le CEC, permettant une intégration simplifiée avec les télécommandes des téléviseurs. Il n'y a pas d'entrée analogique sur l'appareil. La fonction Clear Voice renforce l'intelligibilité des dialogues, tandis que Bass Extension ajoute du corps aux graves pour un son plus complet.

Écosystème MusicCast et disponibilité en France

La barre de son s'intègre dans l'écosystème multiroom MusicCast de Yamaha. Cette technologie permet de diffuser de la musique dans toute la maison depuis un seul appareil. L'application MusicCast Controller sert au pilotage de base de la barre. Elle permet notamment de régler l'angle des faisceaux de hauteur et leur niveau selon les besoins acoustiques de la pièce. Une télécommande dédiée est également livrée avec le produit pour un contrôle manuel.

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Yamaha propose une offre de lancement avec 10 % de réduction sur le prix de vente à partir du vendredi 13 novembre jusqu'au 13 janvier 2027. Ce tarif promotionnel avoisine les 1 786 euros. Le modèle SR-X90A, référence technique de la barre, est déjà sur le marché depuis 2025 sous le nom de pack True X Surround 90A. Pour ceux qui souhaitent un système complet avec retour sonore, le pack True X Surround 90A inclut la même barre, le même caisson et deux enceintes arrière sans fil sur batterie. Son prix de lancement était de 2 499 euros. La barre peut également se connecter aux enceintes True X Speaker 1A ou True X Speaker 3A vendues séparément, offrant ainsi une évolutivité pour le futur.