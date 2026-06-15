Yale Linus L2 Lite : une serrure connectée à 139 euros pour tous

Yale propose une serrure connectée à 139 euros, conçue pour les novices en domotique. Elle se pose sur le cylindre existant et promet de rendre les services d'un modèle deux fois plus cher. Elle est compatible Matter avec les principaux écosystèmes et promet une protection suffisante pour la porte d'entrée.

Yale verrouille des portes depuis plus de 180 ans. Avec la Linus L2 Lite , la marque vise non pas l'expert domotique, mais celui qui n'a jamais connecté quoi que ce soit chez lui.

Une serrure à 139 euros qui se pose sur le cylindre existant, et qui promet de rendre l'essentiel des services d'un modèle deux fois plus cher. Suffisant pour assurer la protection de son entrée ? Compatibilité Matter avec les principaux écosystèmesLa plupart des serrures connectées que j'ai testées s'adressent à des gens comme moi : des bidouilleurs qui ont déjà un hub, deux assistants vocaux et une bonne quinzaine d'objets déjà installés dans la maison.

La Yale Linus L2 Lite, elle, ne joue pas dans cette cour. Elle vise le très grand public, celui qui veut connecter sa porte d'entrée sans rien y comprendre, sans tournevis et sans changer de serrure. À 139 euros, soit moitié moins qu'une serrure deux fois plus chère. L'installation et la configuration : un quart d'heure, pas trois minutes Yale promet une pose de sa Linus L2 Lite en moins de trois minutes, rien que ça.

C'est le genre de chiffre marketing qu'on adore prendre au mot pour mieux le vérifier. Chez moi, comptez plutôt quinze minutes, paramétrage compris. Rien de dramatique, mais soyons honnêtes sur l'attente. Un contenu assez limité, mais suffisant pour installer rapidement la Linus L2 Lite.

Tout commence dans l'application, par un vérificateur de compatibilité. On renseigne son type de cylindre, et l'app confirme que la serrure pourra s'y greffer. Dans mon cas, tout est dans les clous avec un cylindre européen standard. Là où ça se complique, c'est au moment de fixer la serrure : mon cylindre dépasse un peu trop d'un côté de la porte, ce qui m'a obligé à batailler pour l'alignement.

Que les choses soient claires, Yale n'y est pour rien, c'est ma porte qui pose problème. Mais c'est le genre de détail que personne ne vous signale avant d'avoir le nez dessus, et qui transforme une pose censée être express en un petit moment de contorsion. Deuxième subtilité, ma serrure exige de relever la poignée pour engager le pêne.

Un classique sur beaucoup de portes françaises, et la bonne nouvelle, c'est que le configurateur le prévoit dès la mise en place. L'application pose la question au bon moment et propose directement le mode adapté. Pas besoin d'aller fouiller dans les menus après coup en se demandant pourquoi le moteur tourne dans le vide : on coche la bonne option pendant l'installation, et la serrure engage correctement le pên





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