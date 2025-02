Yaël Braun-Pivet Reproche Élise Lucet d'Un Exemple de « Mise en Scène » à l'Assemblée Nationale

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a condamné les méthodes de l'émission Envoyé Spécial, qui a réalisé des tests de dépistage de drogues auprès de députés sans leur consentement explicite.

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet , a fermement rappelé à l'ordre la journaliste Élise Lucet ce mercredi 12 février. Cette dernière a effectué des tests de dépistage de drogues auprès de députés au sein du Palais Bourbon pour son émission Envoyé Spécial . « L'Assemblée nationale n'est pas un théâtre où l'on organise des mises en scène », a déclaré la patronne du Palais Bourbon sur le réseau social X.

« J'ai tenu à rappeler fermement à Élise Lucet les règles qui s'appliquent aux journalistes accrédités à l'Assemblée nationale », a-t-elle ajouté en joignant une copie d'une lettre adressée à la journaliste. Dans une vidéo annonçant une émission à paraître jeudi soir sur France 2, on voit Élise Lucet avec à la main des tests salivaires dans la salle des Quatre colonnes, espace où les journalistes rencontrent les élus. « Il suffit d'humidifier cette languette avec la salive, et 10 minutes après on sait si vous avez pris du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines ou encore des ecstasy », explique-t-elle. « On a demandé à des députés s'ils étaient d'accord pour se faire dépister. Ils ont dit oui pour la plupart », ajoute-t-elle, faisant référence à une proposition du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, qui a récemment appelé à tester élus et ministres, de manière anonyme. Plusieurs députés ont exprimé leur indignation face aux images de bande-annonce diffusées. Naïma Moutchou, vice-présidente Horizons de l'Assemblée, a qualifié la pratique d'« inacceptable » et réclamé dans un courrier à Yaël Braun-Pivet d'« intervenir avec fermeté ». « Pour qui se prend-elle ? Juge ? Médecin ? Flic ? Curé ? », a écrit le député du Rassemblement national Sébastien Chenu. « Le fait de filmer des parlementaires en leur proposant un test salivaire me paraît particulièrement contestable, le refus légitime de s'y soumettre pouvant créer une suspicion à leur endroit », a déclaré Yaël Braun-Pivet. « Si ces espaces permettent aux journalistes de réaliser des interviews de députés, il n'est pas d'usage que les reportages qui y sont réalisés puissent apparaître comme ayant fait l'objet d'une scénarisation », a-t-elle ajouté, en déplorant qu'Élise Lucet ait « sciemment méconnu les règles »





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Assemblée Nationale Yaël Braun-Pivet Élise Lucet Envoyé Spécial Drogue Journalisme

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Yaël Braun-Pivet, Présidente de l'Assemblée nationale, révèle son combat contre le cancer du seinTrois ans après son diagnostic, Yaël Braun-Pivet s'est confiée sur son parcours personnel et son choix de rendre publique sa bataille contre le cancer du sein. La Présidente de l'Assemblée nationale explique les raisons de sa décision, le dilemme entre discrétion et engagement, et son souhait d'alerter sur l'importance de la prévention.

Lire la suite »

Yaël Braun-Pivet Critique l'émission Envoyé Spécial pour des Tests Antidrogue à l'Assemblée NationaleLa présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a vivement critiqué la journaliste Élise Lucet pour avoir tourné un reportage à l'Assemblée nationale impliquant des tests antidrogue envers les députés. Braun-Pivet considère cette démarche comme étant inappropriée et potentiellement embarrassante pour les parlementaires.

Lire la suite »

Yaël Braun-Pivet : « Si ma révélation peut sauver des vies »Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a révélé son combat contre le cancer du sein et encourage le dépistage.

Lire la suite »

Yaël Braun-Pivet dément tout conflit avec François Bayrou (malgré plusieurs désaccords majeurs)Alors que « Le Parisien » rapporte des tensions entre le Premier ministre et la présidente de l’Assemblée, celle-ci jure que les relations sont « excellentes ».

Lire la suite »

Yaël Braun-Pivet : un bilan « en demi-teinte » et des regrets sur le plan démocratiqueLa présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, livre un bilan « en demi-teinte » de son mandat et évoque les difficultés de la fonction présidentielle.

Lire la suite »

Yaël Braun-Pivet critique le bilan en «demi-teinte» d’Emmanuel MacronLa présidente macroniste de l’Assemblée a livré son analyse, dans un registre passif-agressif assez maîtrisé, du bilan du chef de l’Etat, jeudi 23 janvier lors de ses vœux à la presse.

Lire la suite »