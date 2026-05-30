Xming Episode 2: Un vidéoprojecteur polyvalent et économique

Le Xming Episode 2 est un vidéoprojecteur polyvalent et économique qui s’adresse à ceux qui n’ont pas beaucoup d’espace ou qui cherchent de bonnes affaires. Il est actuellement disponible à 239 euros.

Avec son installation facile et ses réglages automatiques , le Xming Episode 2 s’adresse à ceux qui n’ont pas beaucoup d’espace, mais aussi à ceux qui cherchent de bonnes affaires puisqu’il est actuellement disponible à 239 euros.

Pour trouver un vidéoprojecteur polyvalent sans avoir à casser sa tirelire, il faut se tourner vers l’Episode Two de Xming. Un appareil convaincant avec une image en Full HD pouvant s’étendre jusqu’à 120 pouces, sans oublier son ALLM pour le gaming. Chez Son-Video.com, l’objet s’offre une réduction de 20 %. Malheureusement, ce Xming Episode Two n’est pas un vidéoprojecteur sans fil.

Il faudra donc obligatoirement le placer à proximité d’une prise murale. Cependant, c’est le seul défaut dans le design de l’appareil. Ce projecteur dispose d’un format compact avec 118 x 142 x 176 mm et un poids de 1,2 kg. Si la prise d’alimentation peut être un défaut pour ceux qui cherchent un vidéoprojecteur parfaitement autonome, Xming a trouvé la parade.

La configuration de l’appareil est quasiment automatique. L’Episode Two dispose d’un autofocus, mais aussi d’un ajustement automatique du trapèze. Celui-ci permet d’aligner l’image sur votre mur même si l’objet ne se trouve pas en face de votre cloison. Mais aussi profiter d’un large éventail d’applications.

Au fil de vos visionnages, Google TV est même en mesure d’effectuer des suggestions selon vos habitudes de consommation. Enfin, vous pouvez diffuser du contenu depuis votre smartphone. Pour passer une bonne soirée streaming, encore faut-il pouvoir profiter d’un bel écran. Le Xming Episode Two accomplit cette mission.

L’image peut s’étendre de 40 à 120 pouces avec un affichage LCD Full HD de 1 920 x 1 080 pixels. Pour améliorer le rendu, lesont de la partie. Sa luminosité de 300 ISO lumens permet de profiter du vidéoprojecteur même dans une pièce modérément éclairée. Côté audio, ce n’est pas exceptionnel et le vidéoprojecteur se contente du minimum.

L’appareil dispose de deux haut-parleurs de 3 W, ce qui devrait convenir à un petit intérieur. Les gamers occasionnels trouveront aussi leur compte avec cet objet. L’Episode Two dispose de l’Auto Low Latency Mode (ALLM) pour limiter la latence. Avec un input lag inférieur à 10 ms, vos actions seront effectuées quasiment instantanément.

Cependant, cette latence pourrait rebuter les joueurs les plus compétitifs.

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