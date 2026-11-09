Xiaomi TV S Mini LED 55 sous les 400 € sur AliExpress avec le code CLU80

La Xiaomi TV S Mini LED 55 descend à 398,29 € sur AliExpress avec le code CLU80 pendant le 11.11, contre 478,29 € sans code.

La Xiaomi TV S Mini LED 55 passe sous la barre des 400 € sur AliExpress dans le cadre de l' opération 11.11. Le téléviseur est affiché à 398,29 € grâce au code promo CLU80, proposé par Clubic, à activer au moment du paiement. Sans ce code, le même modèle est vendu 478,29 € sur la même plateforme.

Le téléviseur est un modèle 2025 vendu directement par la marque Xiaomi, avec une livraison gratuite depuis la Pologne. Selon la présentation faite par Clubic, ce modèle convient à la plupart des usages, y compris le gaming, pour un salon, une chambre ou une pièce de jeu.

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Le mécanisme du code CLU80 sur AliExpress

Le code CLU80 permet d'obtenir une remise de 80 € à partir de 469 € d'achat sur AliExpress. C'est cette réduction qui fait passer le prix de la Xiaomi TV S Mini LED 55 de 478,29 € à 398,29 €, livraison comprise selon l'offre relayée.

Le code doit être saisi ou activé avant la validation de la commande. Clubic rappelle qu'il faut bien vérifier que la réduction apparaît dans le panier, faute de quoi le prix affiché reste celui sans remise.

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Caractéristiques image, jeu et connectique du téléviseur

La Xiaomi TV S Mini LED 55 annonce un pic de luminosité de 1 200 nits, un niveau qui vise les contenus HDR en pièce éclairée. Le téléviseur prend également en charge le Dolby Vision IQ, qui adapte l'image des contenus compatibles à la lumière ambiante.

Pour les joueurs, deux des trois entrées HDMI acceptent la 4K à 144 Hz, à condition d'utiliser une source compatible, comme un PC. La fonction VRR limite les déchirures d'image. Le téléviseur est également compatible avec Chromecast et AirPlay 2 pour diffuser des contenus depuis un appareil compatible.

Limites audio et comparaison avec l'OLED

Le système stéréo de 25 W de la Xiaomi TV S Mini LED 55 peut sembler limité pour une immersion de type cinéma. Clubic conseille, dans ce cas, d'envisager l'ajout d'une barre de son pour compléter l'équipement.

Face à un écran OLED, la technologie Mini LED offre davantage de contrôle qu'un éclairage uniforme, mais l'OLED reste plus précis puisqu'il pilote chaque pixel individuellement. Les cinéphiles qui recherchent des noirs profonds dans une pièce sombre pourront donc préférer un OLED, au prix d'un budget plus élevé.

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Avant de commander, il faut contrôler la taille du meuble, car le téléviseur mesure 122,6 cm de large. Pour un petit budget et une utilisation polyvalente, la Xiaomi TV S Mini LED 55 reste un choix pertinent pendant la durée de l'opération 11.11 sur AliExpress.