Xiaomi TV A 32 2025 : Google TV à 80,41 € chez AliExpress

La Xiaomi TV A 32 2025 avec Google TV tombe à 80,41 € sur AliExpress grâce au code CLU13. Un écran HD d'appoint idéal pour une chambre ou une cuisine.

La Xiaomi TV A 32 de la version 2025 fait son retour parmi les offres promotionnelles d'AliExpress pour l'événement Single Day. Lancé le 1er novembre, ce festival des ventes en ligne profite aux consommateurs souhaitant équiper une pièce secondaire avant l'hiver. Grâce au code promo CLU13, ce téléviseur d'appoint sous Google TV est proposé à un prix très attractif de 80,41 €. Cette offre bat les records précédents observés lors de nos relais de juin et d'octobre dernier.

Une offre exclusive pour téléviseur d'appoint

Ce modèle s'adresse spécifiquement aux utilisateurs recherchant un second écran autonome plutôt qu'un téléviseur principal pour le salon. Il est vendu par la boutique officielle XIAOMI EU Store et expédié directement depuis l'Espagne, ce qui garantit une livraison rapide en Europe. Le code CLU13 permet de retirer 13 € dès 79 € d'achat, ramenant le prix final à 80,41 €. Cette somme est nettement inférieure aux 93,41 € affichés initialement pendant la période Single Day. C'est le prix le plus bas jamais relayé pour ce téléviseur précis, offrant une économie de 8,60 € par rapport au dernier relais et de 23,40 € par rapport à celui d'octobre.

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Interface Google TV et Chromecast intégré

L'atout majeur de cette télévision réside dans son système d'exploitation. Elle intègre l'interface Google TV qui regroupe les applications de streaming dans un environnement unifié. Un Chromecast est également inclus directement dans l'appareil, facilitant l'envoi de vidéos depuis un smartphone vers l'écran. La télécommande Bluetooth possède l'Assistant Google, permettant de chercher des programmes ou des contenus par commande vocale. Cette intégration native évite d'acheter une clé externe ou un décodeur supplémentaire pour profiter des services de diffusion en continu.

Spécifications techniques et connectivité

La dalle affiche une définition HD avec une résolution fixe de 1 366 × 768 pixels sur une taille de 32 pouces. Avec 71,9 cm de large et un poids de 3,55 kg sans pied, elle tient aisément sur une commode ou un plan de travail. Le format VESA 100 × 100 permet une fixation murale pratique pour économiser de l'espace. La connexion réseau est assurée par le Wi-Fi bi-bande et une prise Ethernet, utile dans les zones où le signal sans fil est faible. Deux ports HDMI permettent de brancher des consoles ou des lecteurs sans nécessiter de box télévisée supplémentaire. Le tuner TNT intégré permet de recevoir la télévision classique directement.

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Audio et usage recommandé

L'audio est pris en charge par deux haut-parleurs de 5 W compatibles avec Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X. Ces performances sonores suffisent pour une petite pièce comme une chambre ou une cuisine. Les angles de vision annoncés par le fabricant atteignent 178°, offrant une bonne visibilité même en se décalant de l'axe central. Cependant, la définition HD limite l'usage à une visualisation à distance, depuis un lit ou en préparant un repas. L'écran ne convient pas comme moniteur de bureau pour une utilisation rapprochée, la définition montrant rapidement ses limites dans ce contexte.

Limites matérielles et comparaison du marché

La mémoire vive est limitée à 1,5 Go et le stockage interne à 8 Go. Il est donc recommandé de se limiter à quelques applications essentielles. Cette configuration contraste avec les modèles principaux du marché. Par exemple, le Thomson 40FD2S13 en Full HD démarre à 244,93 €, tandis que la TCL 43P6K en 4K coûte dès 264 € selon les relevés du 2 novembre. La Xiaomi TV A 32 coûte trois fois moins cher, mais elle est plus petite et moins définie. Elle ne remplace pas ces modèles au salon mais répond parfaitement au besoin d'un écran d'appoint simple, moins de 90 € pour l'essentiel.