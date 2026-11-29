Découvrez le Xiaomi Router BE19000 Pro, un routeur Wi-Fi 7 tri-bande offrant des ports 10 Gbit/s et un slot SSD NVMe pour le stockage réseau.

Le Xiaomi Router BE19000 Pro s'impose comme l'appareil réseau le plus ambitieux de la marque en France. Ce modèle haut de gamme intègre le standard Wi-Fi 7 tri-bande avec un débit théorique atteignant 19 Gbit/s. L'équipement propose également une connectivité filaire robuste via deux ports Ethernet de 10 Gbit/s. Une caractéristique unique réside dans son emplacement M.2 pour SSD NVMe.

Design vertical et système de refroidissement intelligent

Le Xiaomi BE19000 Pro adopte une tour verticale aux finitions mates texturées, se distinguant par son silence total en conditions normales. Un ventilateur centrifuge de 75 mm est activé uniquement lorsque le processeur atteint des seuils thermiques précis de 93 à 105 °C selon le mode sélectionné. Cette architecture verticale crée un effet de cheminée pour évacuer la chaleur par le haut du boîtier. L'utilisateur doit respecter cette orientation pour garantir des performances optimales sur le réseau.

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Connectivité 10 Gbit/s et agrégation de liens

Le routeur Xiaomi gère une bande passante filaire cumulée de 30 Gbit/s grâce à ses six ports Ethernet totaux. Deux ports LAN spécifiques peuvent être agrégés pour doubler le débit vers un NAS compatible avec le protocole LACP. Cette architecture offre une véritable indépendance aux deux ports 10 Gbit/s, contrairement à certains concurrents. L'équipement distingue automatiquement les connexions Internet des appareils locaux sur chaque interface réseau.

Stockage local et intégration écosystème Xiaomi

L'emplacement M.2 accueille un SSD NVMe allant jusqu'à 8 To pour transformer le routeur en serveur de fichiers. Le partage réseau utilise le protocole Samba pour une compatibilité native avec Windows et macOS. La lecture peut atteindre 580 Mo/s via une liaison PCIe 3.0 limitée à un débit équivalent à un port USB 5 Gbit/s. Cette solution permet un stockage familial centralisé sans nécessiter d'achat d'un NAS externe supplémentaire.

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Comparaison technique et positions concurrentielles

Le Xiaomi BE19000 Pro se distingue du TP-Link Archer BN800 par l'absence d'une cage SFP+ pour la fibre optique. Cette comparaison technique révèle aussi l'absence de la fonction double WAN chez Xiaomi. Le routeur propose en revanche une passerelle Bluetooth dédiée au pilotage des objets connectés de la marque. Il inclut également une zone NFC sur le dessus pour une connexion Wi-Fi simplifiée sans saisie de mot de passe.

Sécurité réseau et recommandations d'installation

La configuration par défaut du partage Samba autorise un accès sans mot de passe pour tous les appareils du réseau. Il est impératif d'activer une authentification par compte pour sécuriser les données sensibles partagées. L'installation recommande une position à un mètre du sol et à distance des sources d'interférence magnétique. Le formatage du disque SSD doit être effectué exclusivement via l'application Xiaomi Home pour assurer la compatibilité.